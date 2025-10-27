Rusia avanza en el este de Ucrania y derriba casi 200 drones ucranianos en un solo día

El Ministerio de Defensa ruso anunció la captura de tres localidades en Zaporiyia y Dnipropetrovsk, mientras las defensas aéreas interceptaron 193 drones sobre 13 regiones del país. Las autoridades rusas informaron este lunes la toma de tres nuevas localidades en el este de Ucrania —Novonikolaevka y Privolnoye, en Zaporiyia, y Yegorovka, en Dnipropetrovsk—, en el marco de su ofensiva militar que se extiende desde 2022 por orden del presidente Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó en su canal oficial de Telegram que las tropas “continúan avanzando en varios frentes” y consolidan posiciones en áreas estratégicas. Por el momento, las autoridades ucranianas no han confirmado ni desmentido la pérdida de estas localidades.

Estos avances se suman a los progresos recientes en Donetsk, epicentro de los combates, y refuerzan el control de Moscú sobre territorios que fueron anexionados en 2022, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Rusia mantiene además presencia en partes de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de Crimea, ocupada desde 2014.

Mientras tanto, la jornada también estuvo marcada por una intensa ofensiva aérea ucraniana contra regiones rusas fronterizas. Según el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, un ataque con dron impactó un minibús civil en la localidad de Pohar, causando la muerte de una persona y dejando cinco heridos. “A causa de las acciones terroristas de los nazis ucranianos, el conductor murió en el acto”, afirmó Bogomaz, quien calificó el hecho como “otro ataque bárbaro”.

En la provincia de Donetsk, bajo control ruso, dos mujeres murieron tras otro ataque con drones, según confirmó el gobernador prorruso Denis Pushilin. Las víctimas tenían 96 y 72 años. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas antiaéreas derribaron 193 drones ucranianos sobre 13 regiones del país, entre ellas Moscú, Briansk, Kaluga, Tula y Kursk. De acuerdo con el comunicado oficial, 40 drones fueron interceptados cerca de Moscú, y al menos 34 de ellos se dirigían hacia la capital rusa.

En Kaluga, los ataques habrían causado daños en cinco viviendas, aunque sin víctimas. Ocho aeropuertos, incluidos Domodiédovo y Zhukovski, suspendieron temporalmente sus operaciones “por motivos de seguridad aérea”. Los ataques ucranianos se intensificaron tras la cancelación de la cumbre de Budapest entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente impuso las primeras sanciones de su segundo mandato contra Moscú.

En los últimos cinco días, las autoridades rusas aseguran haber derribado más de 675 drones ucranianos en distintas regiones, una cifra que refleja la escalada del conflicto y la creciente guerra tecnológica entre ambos países. Rusia presenta estos incidentes como una muestra de su resistencia y control aéreo, mientras Ucrania busca mantener la presión en territorios ocupados. El intercambio de ataques y avances confirma que, a más de tres años de la invasión, la guerra sigue en plena escalada sin señales de tregua.