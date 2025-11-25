Rusia lanza un cohete con satélites militares "de gran interés" para la defensa

La agencia espacial estatal de Rusia ha lanzado este martes con éxito al espacio un cohete con varios satélites militares "de gran interés para la defensa rusa", según un comunicado del Ministerio de Defensa. El cohete, el Angará-1.2, despegó poco antes de las cinco de la tarde hora local desde el cosmódromo de Plesetsk, situado en el noroeste del país.

El Angará-1.2 es el cohete más pequeñode la familia Angará, y cumple su sexta misión. Transporta tres satélites de comunicaciones que pueden ser de gran utilidad para los intereses de defensa de Moscú.

La cuenta especializada AllenZ lo relaciona con algunas de las alertas vividas por Moscú en los últimos meses.

"A mediados de noviembre de 2025, las autoridades rusas emitieron alertas de tráfico marítimo y aéreo para el océano Ártico y el mar de Barents, cuyas coordenadas coincidían con las áreas apropiadas para el impacto de la primera etapa del cohete Angara-1.2", explica.