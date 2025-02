Rutte advierte de que los países que no suban su gasto en Defensa al 2% se enfrentarán a la ira de Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, continúa presionando para que aquellos países que no llegan al 2% del PIB en el gasto el Defensa, como España, lleguen a este objetivo de aquí al verano. Rutte no se anda con medias tintas y ha recordado que aquellos que no cumplan recibirán “una llamada de un hombre muy simpático en Washington”, en referencia a Donald Trump

Los aliados de la OTAN decidieron en el año 2014 en la cumbre celebrada en Gales (Reino Unido) aumentar su presupuesto en Defensa hasta el 2% en 10 años. Actualmente, dos tercios de los aliados llegan a esta cifra mientras que Croacia (1,81%), Portugal (1,55%), Italia (1,49), Canadá (1,37%), Bélgica (1,30%) Luxemburgo y Eslovenia (1,29%) y España 1,28% están en la lista de morosos. A pesar de los constantes llamamientos de estas semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo que España alcanzará esta cifra en el año 2029.

“Estoy en contacto activo e intenso con estos países para asegurar que aceleren y alcancen el 2%”, ha señalado Rutte, en rueda de prensa desde Bratislava con el presidente eslovaco, Peter Pellegrini.“ Les advierto que, si no reaccionan a mis llamadas, podrían recibir de un hombre muy simpático en Washington que quizás tenga menos paciencia”, ha advertido.

Se espera que en la cumbre que se va a celebrar en el mes de junio en la Haya (Países Bajos), los aliados pacten un nuevo objetivo superior al 2%. Donald Trump quiere que esta meta ascienda hasta el 5%, una cifra que para la gran mayoría de los Estados miembros supone un esfuerzo colosal y que ahora mismo Washington tampoco cumple. Fuentes diplomáticas creen difícil que se pueda llegar al 5% y barajan que pueda haber un acuerdo en una cifra que supere en 3% y llegue hasta el 3,5% o 3,7%.

“Está claro que el 2% no será suficiente. Será considerablemente más, creo que será considerablemente más de un 3%”, ha asegurado el secretario general de la OTAN desde Bratislava, sin querer todavía dar cifras concretas.

La Comisión Europa está también presionando a los países europeos para que aumenten su gasto en Defensa. Este martes, el Ejecutivo comunitario anunció que mantendrá “varios años” las reglas fiscales en el congelador para que los Estados puedan tener un mayor margen de maniobra.

Se espera que en las próxima semanas Bruselas haga una propuesta sobre las diferentes modalidades de flexibilidad incluidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las nuevas normas que han entrado en vigor tras el paréntesis de la pandemia permiten activar “cláusulas de escape” para aquellos países que se enfrenten a “circunstancias excepcionales fuera de su control que impacten en sus finanzas públicas”. Esto significa que el gasto en Defensa no será contabilizado por la Comisión Europea a la hora de evaluar posibles sanciones por sobrepasar los límites de déficit público y deuda. Sin embargo, el aumento del gasto puede penalizar a los países europeos en los mercados financieros a la hora de conseguir colocar su deuda.

Ahora, la Comisión Europea debe detallar cuándo se activarán estas cláusulas y con qué condiciones. Algunos países como España creen que esto no es suficiente y piden una nueva emisión de deuda conjunta europea, como los bonos utilizados para hacer frente a los estragos de la pandemia en los fondos Next Generation EU. Además, también se baraja que las partidas no gastadas de este último programa puedan redirigirse ahora al gasto en Defensa o que pueda utilizarse el MEDE, el fondo creado durante la crisis de deuda de la pasada década.

Alemania y Holanda desconfían de nuevos instrumentos de deuda común y apuestan por que cada país actúe en solitario. Rutte ha pedido en las últimas semanas que los países europeos reduzcan en una pequeña porción su gasto en pensiones o en sanidad para destinarlo en Defensa. Una sugerencia que no ha sentado bien a algunos países europeos.