Scholz insta por teléfono a Putin a poner fin a la guerra de Ucrania

Después de casi dos años de silencio, el canciller Olaf Scholz habló por teléfono este viernes por la tarde con el presidente ruso Vladimir Putin, al que pidió que ponga fin a la guerra contra Ucrania y que retire sus tropas. Según Steffen Hebestreit, portavoz del gobierno alemán, la llamada duró una hora y tuvo como finalidad alcanzar una negociación sobre este conflicto a fin de conseguir “una paz justa y duradera”. En círculos gubernamentales se afirma que el canciller condenó especialmente los ataques aéreos rusos contra infraestructuras civiles en Ucrania y también enfatizó que enviar soldados norcoreanos a Rusia para misiones de combate contra Ucrania implicaría una grave escalada y expansión del conflicto. Además, y siempre según esta fuente que recoge la prensa alemana, Scholz aseguró que Rusia no ha alcanzado ninguno de sus objetivos bélicos y de ahí que el líder germano instara al Kremlin a entablar negociaciones serias con Ucrania con el objetivo de lograr la paz.

Una vez más, Scholz destacó la determinación inquebrantable de Alemania de apoyar a Ucrania en su lucha defensiva durante el tiempo que sea necesario. Scholz y Putin acordaron "seguir en contacto". Hebestreit agregó que el canciller habló por teléfono asimismo el miércoles con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y que volverá a contactar con él tras la llamada con Putin.

Por otro lado, y según el Kremlin, Putin exigió en la conversación con Scholz que un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania debe reflejar las nuevas realidades territoriales. "Los posibles acuerdos deberán tener en cuenta los intereses de seguridad de la Federación Rusa, basarse en las nuevas realidades territoriales y, sobre todo, abordar las causas profundas del conflicto", aseguró Putin, según fuentes de Moscú. Con la anexión de la península de Crimea en 2014 y desde que empezó el conflicto con Ucrania, Rusia se ha anexionado alrededor de un 20% de Ucrania como parte de su territorio. Sin embargo, esos territorios no han sido reconocidos internacionalmente porque Moscú lo hizo violando el derecho internacional.

Además, desde la parte rusa se informó que hubo un intercambio detallado y abierto sobre la guerra en Ucrania, aunque Putin se mantuvo firme en su propósito y repitió que Rusia estaba abierta a continuar las negociaciones para resolver el conflicto -que Ucrania interrumpió en la primavera de 2022-, siempre y cuando se haga en las condiciones establecidas por Moscú; lo que conlleva que Ucrania renuncie a su membresía en la OTAN y reconozca la pérdida de los territorios ocupados por Moscú. Según el Kremlin, Putin reiteró que la guerra fue el resultado de años de política agresiva de la OTAN, que quería convertir a Ucrania en una zona de agresión contra Rusia. Pretextos que, desde el principio, han sido rechazados internacionalmente y que incluso fueron cuestionados en junio por el aquel entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En la conversación con Scholz, Putin también destacó un deterioro sin precedentes en las relaciones entre Moscú y Berlín "como resultado de la actitud hostil de las autoridades alemanas" y asimismo discutieron la escalada bélica en Oriente Medio, según informó el servicio de prensa del Kremlin. También, desde esta fuente, se dijo que ambas partes acordaron mantener el contacto.

Mientras, Zelenski, criticó la llamada entre Scholz y Putin por considerar que ha abierto "la caja de Pandora". "El canciller Scholz me dijo que tenía previsto llamar a Putin. Su llamada, en mi opinión, abre la caja de Pandora. Ahora puede haber otras conversaciones y llamadas telefónicas. Son meras palabras", dijo en su tradicional discurso nocturno a la población.

"Y esto es exactamente lo que Putin busca desde hace tiempo. Es fundamental para él debilitar su aislamiento, así como el aislamiento de Rusia, y mantener meras conversaciones que no llevarán a ninguna parte. Lleva décadas haciéndolo", enfatizó Zelenski.

El presidente ucraniano sostuvo que esto ha permitido a Rusia evitar cualquier cambio en sus políticas, "lo que en última instancia ha conducido a esta guerra". "Comprendemos todos los retos actuales y sabemos lo que hay que hacer. Y queremos dejarlo claro: no habrá un "Minsk-3", afirmó Zelenski en referencia a los dos Acuerdos de Minsk negociados en su momento con Rusia para poner fin al conflicto en el este de Ucrania que comenzó en 2014.

Scholz y Putin hablaron por teléfono por última vez el 2 de diciembre de 2022. Actualmente, el canciller está intentando celebrar una segunda conferencia de paz en Ucrania -después de la cumbre celebrada el verano pasado en Suiza-, en la que también podría participar Rusia. Hasta el momento no hay fecha a la vista para ello. La última vez que Scholz se reunió personalmente con Putin fue una semana antes del ataque ruso a Ucrania, durante su primera visita como canciller a Rusia. De aquella visita se extrae esa imagen en la que, con el trasfondo del coronavirus, ambos se sentaron en una enorme mesa ovalada en el Kremlin, a metros de distancia el uno del otro. Después de la invasión hubo todavía algunas llamadas telefónicas, pero luego se cortó la comunicación.

En los últimos meses, Scholz no ha parado de repetir que estaba dispuesto a hablar con Putin, solo faltaba encontrar el momento adecuado. Según apunta la prensa alemana, una conversación con Putin requiere de muchos contactos previos y es probable que la próxima cumbre del G20, que se celebra en Río de Janeiro y a la que asistirá el canciller, haya sido también el motivo de esta conversación. Hasta Brasil viajará también el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El propio Putin canceló su participación en la cumbre para no “perturbar el trabajo normal del foro”, aunque otras fuentes también destacan que debido a su orden de arresto internacional lanzada por el Tribunal de La Haya por presuntos crímenes de guerra, el presidente ruso se arriesgaría a ser detenido en Brasil. El G20 es el único foro a nivel internacional en el que Rusia y los Estados de la OTAN todavía participan. En principio, no está en la agenda que Scholz se entreviste con Lavrov aunque, según algunas fuentes, el canciller hablará sobre la guerra en Ucrania con el presidente chino, Xi Jinping, considerado el aliado más importante de Putin.