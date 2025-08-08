Sentencian a cadena perpetua a un hombre por violar y matar a su exprometida: le había hecho una fiesta de cumpleaños para que no se sintiera "solo"

Un hombre británico llamado James Cartwright, de 61 años, ha sido condenado a cadena perpetua por el brutal asesinato de Samantha Mickleburgh, su ex prometida de 54 años. El crimen habría ocurrido en abril de 2024, durante una cena de cumpleaños que ella misma había preparado para evitar que él se sintiera solo, a pesar de haber terminado su relación semanas antes.

La sentencia, publicada recientemente por la BBC, revela un caso que ha conmocionado al Reino Unido por su crueldad y la aparente compasión de la víctima hacia su agresor, quien finalmente le quitaría la vida.

Durante la cena en el hotel Pennyhill Park en Bagshot, Surrey, el personal habría notado que Mickleburgh parecía cada vez más cansada. La pareja ha abandonado el restaurante de manera abrupta antes de terminar su menú de degustación, dirigiéndose a su habitación reservada con dos camas individuales, donde ocurrirían los fatales acontecimientos.

A la mañana siguiente, Cartwright ha contactado a los servicios de emergencia alegando que Mickleburgh había muerto tras supuestamente caerse de la cama. Sin embargo, la evidencia forense ha revelado una verdad mucho más siniestra: Samantha había sido estrangulada y presentaba una grave lesión en la cabeza.

El asesinato ha sido premeditado

El fiscal Moses Koroma ha expuesto claramente que los alegatos de Cartwright eran completamente falsos, mostrando evidencias contundentes de un asesinato premeditado que no coincidía con la versión del acusado.

Durante la audiencia de sentencia, la hermana de Samantha, Tracey Carter, ha dado un emotivo testimonio. Lo ha descrito como un "depredador malvado, controlador y manipulador", expresando el profundo dolor familiar ante tal traición.

El caso ha revelado detalles escalofriantes sobre la dinámica de la relación. Samantha había comentado previamente a sus amigos que Cartwright era inestable, dependiente y asfixiante, motivándola a terminar su relación. Sin embargo, su intento de mantener una relación amistosa y compasiva resultó ser fatal.