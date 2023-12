«Si Sinwar resiste de pie en Gaza, será un fracaso»

El objetivo declarado de Israel es desmantelar Hamás. Un plan que pasa necesariamente por liquidar a sus dirigentes, en particular a Yahya Sinwar, cerebro del atentado del 7 de octubre. ¿Es posible?

En este momento, la probabilidad de matar a Sinwar y a otros dirigentes no es alta. Las presiones diplomáticas de Estados Unidos y humanitarias en la Franja de Gaza restan tiempo a Israel. Si la operación militar fuerza la huida y el exilio de Sinwar y otros miembros de Hamás, será un gran logro. Pero si Sinwar resiste de pie en la Ciudad de Gaza, será un fracaso.

¿Cuánto tiempo calcula que Hamás puede resistir militarmente?

En muchas partes de la Franja, Hamás ya no resiste realmente. Pero dada la densidad demográfica en el sur de Gaza, es probable que no la ocupemos en su totalidad, lo que dejará espacio para cierta resistencia. En concreto, Hamás intentará disparar cohetes contra Tel Aviv hasta el amargo final. Todo eso, en no más de un mes.

¿Cómo imagina el futuro de la Franja de Gaza al día siguiente de la guerra? Israel no ha comunicado oficialmente sus planes. Más de 20.000 personas han muerto allí como consecuencia de sus ataques.

En primer lugar, nótese que unos 7.000 de esos 20.000 eran terroristas de Hamás, no civiles. Obsérvese también que Hamás se esconde detrás de civiles y que los ataques de Israel se dirigen, legítimamente, contra Hamás, no contra civiles. En segundo lugar, Netanyahu está cometiendo –una vez más– un grave error al no presentar un plan para gobernar Gaza el día después. Creo que debería respaldar la exigencia de Joe Biden de restaurar el Gobierno de una Autoridad Palestina rehabilitada, no porque la AP sea digna o capaz de gobernar, sino porque debemos alinearnos con Estados Unidos y establecer una línea de base para determinar qué palestinos gobiernan finalmente la Franja. Mi elección para un líder palestino para la Franja es Mohammed Dahlan –antiguo miembro de la Autoridad Palestina, alineado ahora con los Emiratos Árabes Unidos–, un gazatí con experiencia en seguridad y un moderado.

Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU el botón rojo de António Guterres que pedía un alto el fuego. ¿Qué hoja de ruta está siguiendo la Casa Blanca?

El veto al plan de alto el fuego estaba justificado y era digno de elogio. El diplomático estadounidense en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que argumentó que una tregua ahora simplemente invitará a la próxima atrocidad de Hamás tenía toda la razón.