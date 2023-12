El Ejército israelí rodea la casa de Sinwar en Gaza

Cuando se cumplen dos meses y un día de esta guerra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ampliado significativamente su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza. El martes entraron en la ciudad de Jan Yunis. Mientras, las tropas israelíes y miembros de Hamás siguen librando batallas en algunos de los últimos bastiones de Hamás en el norte de la Franja, donde los islamistas continúan manteniendo el control.

El comando sur de las FDI ha descrito los combates de las últimas 24 horas como los más generalizados e intensos desde el inicio del asalto terrestre a finales de octubre. Se sabe que hay tres divisiones diferentes en la ofensiva asistidas por el Ejército del aire. El Ministerio de Sanidad de Gaza informa de más de 16.200 muertos, indicando que son todos civiles puesto que Hamás no se refiere a las pérdidas entre sus filas, sin embargo, el Ejército israelí ha cifrado las muertes de los combatientes islamistas en 6.000 en su estimación más alta del martes.

Los combates en Jan Yunis ya han llegado al centro de la ciudad y los medios árabes han informado a lo largo del día que tanques israelíes avanzan hacia la ciudad desde el norte y el este. Es en este lugar donde está desplegada una de las cinco brigadas regionales de Hamás. Dicen los analistas israelíes que la brigada cuenta con cuatro batallones y apenas ha sufrido daños en la actual ofensiva. Israel estima que, al menos hasta hace poco, también se encontraban en Jan Yunis los líderes de Hamás, incluyendo Yahya Sinwar.

Israel entiende que Hamás tiene unos 24 batallones luchando en Gaza. «Estamos ajustando cuentas con todos los que secuestraron, participaron, asesinaron, masacraron, violaron y quemaron a las hijas de nuestro pueblo. No olvidaremos y no perdonaremos», afirmó el martes por la noche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en rueda de prensa. Y añadió que «el suelo tembló» en Jan Yunis y Jabalya: «Rodeamos a ambos... No hay ningún lugar al que no podamos llegar».

Desplazados por partida doble

Se estima que 1,9 millones de gazatíes han buscado refugio en el sur, más del 80% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza. A medida que más familias desplazadas son acorraladas en el extremo sur del área alrededor de Rafah, en la frontera sellada con Egipto, los trabajadores humanitarios advirtieron que los refugios están llegando al máximo de su capacidad.

El Ejército israelí dijo haber instituido una pausa humanitaria de cuatro horas en el distrito de Rafah al mediodía del miércoles. «La situación catastrófica que vemos desarrollarse en la Franja de Gaza era totalmente previsible y evitable», dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una conferencia de prensa. «Mis colegas humanitarios han descrito la situación como apocalíptica».

Mientras, en Israel quienes dirigen la guerra estiman que puede llevar un mes más hasta que se ejerza suficiente presión militar sobre Hamás como para que se abra una nueva ventana para poder llevar a cabo una operación encubierta y la liberación de más rehenes retenidos, informó la Radio del Ejército.

Estados Unidos cree que Israel podría concluir sus operaciones militares a gran escala en el sur de la Franja de Gaza en enero y luego pasar a ataques más específicos contra terroristas y líderes específicos de Hamás, según informó CNN. Citando a varios altos funcionarios de la Administración Biden, la cadena decía que la Casa Blanca está preocupada por cómo se desarrollará la ofensiva israelí en las próximas semanas y que ha advertido a Israel que limite los daños y las víctimas civiles.

Un alto funcionario citado en el reportaje también dijo que no se sentía cómodo usando la palabra «receptiva» para describir la respuesta de Israel al consejo de Estados Unidos «Estamos en una operación de alta intensidad en las próximas semanas, y luego probablemente pasaremos a un modo de baja intensidad», dijo una fuente israelí sin identificar a CNN.

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió al gabinete de guerra de Israel que probablemente no tenga meses para luchar contra Hamás, a medida que aumenta la presión nacional e internacional sobre la administración del presidente Joe Biden para que ponga fin a la guerra.

Presupuesto

La Knesset (Parlamento) avanzó el miércoles planes para asignar poco más de 30.000 millones de shékels (7.300 millones de euros) al esfuerzo bélico en Gaza, de los cuales 26.000 millones de shékels se financiarán ampliando la deuda nacional. El pleno aprobó el plan en la primera de las tres votaciones requeridas en el pleno, y luego las deliberaciones se llevarían a cabo en el comité antes de la votación final. El presupuesto actualizado para 2023 asigna unos 17.000 millones de shékels al Ejército y unos 13.300 millones de shékels al apoyo civil.

Disculpa israelí a Líbano

En una inusual declaración, las FDI expresaron este miércoles su pesar por haber matado a un soldado libanés mientras atacaban un objetivo vinculado a la milicia chiita libanesa proiraní Hizbulá, la primera muerte de este tipo desde que comenzaron las hostilidades transfronterizas en octubre.

«Las FDI recibieron un informe de que varios soldados del Ejército del Líbano resultaron heridos durante el ataque (contra un puesto de lanzamiento y observación de Hizbulá). Las fuerzas del ejército libanés no fueron el objetivo del ataque (…) Las FDI lamentan el incidente y será investigado», decía el comunicado militar israelí. Un poco antes, el Ejército libanés informaba: «Una posición militar del ejército en la zona de Adayseh fue bombardeada por el enemigo israelí, dejando a un soldado mártir y otros tres heridos».