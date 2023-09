Un sismólogo en la zona cero del terremoto: "Marruecos no está preparado para un seísmo así. Habrá más muertos, lamentablemente"

Cristian Farías, doctor en geofísica y autor de "Volcanes y terremotos" se encuentra en Marrakech donde participaba en la 10ª Conferencia Internacional sobre los Geoparques de la UNESCO. A él y al resto de compañeros sismólogos y expertos en geofísica de todo el mundo que habían acudido a Marruecos para este encuentro internacional les pilló de lleno el terremoto. Atiende a LA RAZÓN entre las dificultades de comunicación con motivo del caos provocado por el seísmo.

Según cuenta, el terremoto que tuvo lugar 00:11 horas en la España peninsular, con una magnitud de 7,2 en la escala de Richter y una profundidad de 18 kilómetros. De acuerdo a su explicación, se ha producido "por un exceso de energía acumulada en la zona y la tectónica de la tierra decidió que fuera en ese instante, es una muestra de que la tierra está viva y es lo que genera. No responde a un motivo concreto, sino un fenómeno natural que ocurre en esta falla", apunta en relación a la falla norte del Atlas.

En cuanto a las posibilidades de réplica, este experto chileno apunta que "ya ha habido varias" y es probable que tengan lugar otras, pero "en este tipo de seísmos no suele haber tantas réplicas como en otros tipos".

Es más, él como chileno, conoce bien el efecto de los terremotos ya que en su país se producen con frecuencia y son devastadores: "Los de Chile suelen ser más fuertes, de 8,8 en la escala de Richter. Pero el mecanismo es distinto y la forma que hace daños es diferente. Sí se podría comparar con lo ocurrido en Marruecos con algunos terremotos que se dan cerca de la cordillera chilena, eso sí. Pero estos son menos frecuentes".

En lo que hay que hacer hincapié, según Farías, es que el daño que se genera no es en sí la magnitud del seísmo sino en el tipo de construcciones que hay en el lugar en el que se producen: "Este ha sido un terremoto fuerte y ha generado ondas expansivas de gran calibre, pero el daño tan enorme que se ha causado, la destrucción que ha provocado, está relacionada con la mala calidad de las construcciones de las infraestructuras. Marruecos no está preparado para un seísmo de este tipo. Lamentablemente habrá más fallecidos"

Para él, lo importante "es no provocar más caos", por eso, a los supervivientes les recomienda que no acudan en masa al aeropuerto si no tienen billete, que traten de localizar un lugar seguro y huir de zonas masificadas.