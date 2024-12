"Una solución negociada para Trump implicaría que Ucrania cediese hasta el 30% de su territorio a Rusia"

¿El lanzamiento del misil intercontinental fue simplemente una advertencia a Ucrania, Rusia y el Reino Unido después del lanzamiento de misiles de largo alcance?

El presidente Zelenski de Ucrania afirmó el 21 de noviembre que Rusia había lanzado un misil balístico intercontinental (ICBM) a la ciudad oriental de Dnipro. Los ICBM están diseñados para lanzar ojivas nucleares, pero también pueden equiparse con explosivos convencionales y en este caso no se utilizaron ojivas nucleares. El ataque causó daños generalizados a la infraestructura de Dnipro. Rusia se negó a hacer comentarios, pero señaló en cambio que había derribado varios misiles Storm Shadow suministrados por Gran Bretaña. Un funcionario estadounidense cuestionó la afirmación de Ucrania de que Rusia había lanzado un ICBM sobre Ucrania, pero los expertos informan que la trayectoria reportada del misil sugiere algo parecido al impacto de un ICBM. Esto es discutido.

Si Rusia dispara un misil con una ojiva nuclear sobre Ucrania, ¿cree que la OTAN o EE UU intervendrán directamente en la guerra?

El presidente ruso, Putin, anunció recientemente cambios en la doctrina nuclear rusa, reduciendo el umbral para el uso de armas nucleares. Los cambios clave incluyen considerar la agresión contra Rusia por parte de estados no nucleares con el apoyo de estados nucleares como un ataque conjunto y permitir ataques nucleares en respuesta a ataques aéreos o espaciales a gran escala que crucen las fronteras rusas. Además, se podrían utilizar armas nucleares si los ataques convencionales contra Rusia o Bielorrusia amenazan su soberanía. El anuncio de Putin refleja su frustración con la creciente participación de la OTAN en Ucrania y tiene como objetivo demostrar la disposición de Rusia a defenderse. La guerra ha evolucionado hacia una situación en la que muchas de las amenazas que Putin citó anteriormente se cumplieron por sí mismas, creando un problema para Rusia que no existía antes de la invasión. Si bien la amenaza de un conflicto nuclear sigue siendo baja, la retórica y las estrategias militares en aumento de Rusia reflejan su lucha por restablecer la eficacia de la disuasión. La retórica rusa también ha aumentado las percepciones de amenaza en todos los lados y esto no es bueno, por ejemplo, si hubo un malentendido mutuo sobre un tema o si ocurrió un accidente por casualidad que podría intensificar aún más el conflicto.

¿Cómo podría afectar a la guerra una posible victoria de los conservadores en Alemania en las elecciones anticipadas de 2025?

Alemania ha sido el segundo mayor donante de ayuda militar y no militar a Ucrania desde que comenzó la guerra en febrero de 2022, por un valor de unos 38.000 millones de euros. Alemania también tuvo su momento de cambio a principios de 2022 y dijo que duplicaría el presupuesto de defensa del país a más del 2,5% del PIB en 10 años. Esto convertiría a Alemania en el tercer ejército más grande del mundo. La realidad ha sido el fracaso de las políticas, las disputas políticas dentro de la coalición gobernante liderada por el Partido Socialdemócrata (SPD) y una economía esclerótica y que avanza lentamente hacia la recesión. Los Verdes y los Demócratas Libres (FPD) querían enviar más armas letales a Ucrania y permitir que Kiev utilizara misiles Taurus de largo alcance. El SPD, en cambio, favoreció una estrategia tipo Biden para evitar que el conflicto se intensificara aún más. Esto sirvió para aislar a Alemania hasta cierto punto de sus socios, pero también alentó en parte los desacuerdos en la coalición gobernante, que finalmente se desintegró en octubre de 2024. Se celebrarán elecciones generales en febrero de 2025. El líder del Partido Demócrata Cristiano (CDU), Friedrich Merz, ha declarado que aumentará el apoyo militar alemán a Ucrania si gana las elecciones a principios de 2025. La CDU/CSU lidera las encuestas de opinión con alrededor de un tercio de los votos. La CDU/CSU intentará que Alemania vuelva a la corriente principal de la OTAN, pero tendrá dificultades para hacer frente a una administración Trump potencialmente aislacionista. Al final, los estadounidenses tendrán un impacto mucho mayor en el resultado de la guerra en Ucrania que los aliados europeos, incluida Alemania.

¿Cree que Trump está a favor de terminar la guerra pronto a cambio de que Ucrania pierda territorio?

Durante su primer mandato, el presidente Trump destacó que está dispuesto a seguir políticas impopulares y poco ortodoxas. Su toma de decisiones es impredecible y a menudo se realiza de forma espontánea. Trump también es transaccional en su toma de decisiones; Trump ha promovido la idea de una solución negociada a la guerra en Ucrania, lo que implicaría que Kiev cediese hasta el 30% de su territorio a Moscú. Los líderes europeos instarán a Trump a que siga apoyando a Ucrania, pero si Estados Unidos da un paso atrás, Europa podría aumentar su gasto en defensa y buscar una integración estratégica más profunda. En última instancia, la respuesta de Europa dependerá de su voluntad de invertir en su propia defensa, mientras que la imprevisibilidad de Trump garantiza desafíos significativos para los partidarios de Ucrania. Si Trump fuerza un final negociado a la guerra en Kiev, esto consolidará las ganancias militares rusas, en particular en el este de Ucrania, y al mismo tiempo redibujará el mapa de Europa. Esto, a su vez, podría crear un precedente peligroso en el orden de seguridad europeo de recompensar la agresión abierta como en períodos anteriores de la historia europea.