Sunak rebaja las cotizaciones sociales en año electoral en Reino Unido

El Gobierno de Rishi Sunak anunció ayer una nueva reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social en su última gran oportunidad para convencer al electorado de que seguir con los conservadores es la vía más segura para la economía. Los Presupuestos Generales presentados ayer en Westminster se consideran el último evento fiscal antes de la cita con las urnas previstas para finales de año.

Los recortes de impuestos a los trabajadores, la abolición a las exención fiscal para las altas fortunas domiciliadas en el extranjero y las previsiones de reducir la inflación actual del 4% por debajo del 2% pretenden dar un vuelco a las encuestas, donde la oposición laborista saca más de 20 puntos de ventaja. Pero, la ausencia de sorpresas o un ataque político agresivo no satisface al núcleo duro de las propias filas, por lo que está cada vez más complicado evitar el fin de la era para los «tories».

Lo que se presentó como medida estrella fue la bajada en dos puntos porcentuales, del 10% al 8%, de la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores a fin de aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos dentro de una economía británica ahora en «recesión técnica». «Unos impuestos más bajos significan un mayor crecimiento», dijo Jeremy Hunt, ministro del Tesoro en la Cámara de los Comunes. Se trata del segundo anuncio consecutivo de recorte del Seguro Nacional, que ya cayó dos puntos porcentuales en la revisión presupuestaria que Hunt presentó el pasado noviembre.

Esto es más barato que recortar el impuesto sobre la renta (que finalmente no se ha tocado), pero tiene la desventaja de ser un impuesto que los votantes no comprenden del todo ni reconocen de la misma manera. Los parlamentarios conservadores ya se han quejado de que repetir un recorte por el que el partido no recibió ningún agradecimiento en los sondeos otoño es una «definición de locura». Asimismo, teniendo en cuenta que los mayores de 66 años no pagan contribución a la Seguridad Social se considera que los conservadores no han tenido en cuenta a los jubilados, sector clave de su base electoral.

Otra de las grandes medidas que los conservadores han adoptado pese a que los laboristas iban a usarla en su programa electoral es la abolición del sistema fiscal conocido como «non-dom», gracias al cual las grandes fortunas residentes en Reino Unido, pero con domicilio en otro país, quedaban exentas de tributar por sus ingresos en el extranjero. Según Hunt, esto permitirá recaudar unas 2.700 millones de libras anuales (unos 3.150 millones de euros) que contribuirán a financiar las bajadas de las cargas impositivas.

El sistema «non-dom» era objeto de polémica desde que se conoció que la mujer del primer ministro, Akshata Murty, se libró de pagar cifras multimillonarias en impuestos gracias a estar domiciliada en India, su país de origen. Aunque sigue con ese estatus, paga ahora voluntariamente en Reino Unido los impuestos por su fortuna en el extranjero. Pero no parece que eso haya acercado al primer ministro con el pueblo. Algo complicado cuando tu fortuna es aún mayor que la del propio rey de Inglaterra. El ministro de Economía es también otro de los diputados más ricos de Westminster y ha donado 100.000 libras de su propio bolsillo a la campaña en su distrito en Surrey ante el miedo a perder su propio escaño.

Tras el anuncio de los «non-dom» –que en cualquier caso quedarán exentos de pagar impuestos durante los primeros cinco años en Reino Unido– se supone que los laboristas tendrán ahora más complicado atacar la riqueza de Sunak. Aunque el Instituto de Estudios Fiscales advierte que eliminar el estatus podría resultar contraproducente, ya que las grandes fortunas podrían fácilmente llevar sus negocios a otra parte.

Pese al crecimiento de un 0,1% el año pasado, Reino Unido entró en una recesión al encadenar dos trimestres consecutivos, con un retroceso del PIB del 0,1% entre julio y septiembre y un 0,3% de octubre a diciembre. Según las previsiones del Tesoro, el PIB crecerá un 0,8% este año, frente a un 0,1% en 2023, y un 1,9% en 2025.

En un acalorado debate, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, pidió al Gobierno que convoque elecciones generales anticipadas para el 2 de mayo (fecha de las municipales). Starmer recordó que los precios de los alimentos son ahora un 25% más elevados que hace dos años, las rentas han subido un 10 % y una familia típica británica paga unas 240 libras más al mes en hipotecas.