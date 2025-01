Un superviviente del Holocausto, tras el pacto con la extrema derecha alemana: "Me pregunto si debería volver a hacer la maleta"

La campaña para las elecciones en Alemania ha dado un nuevo giro, después de que la Unión Demócrata Cristiana, partido liderado por Friedrich Merz y primero en las encuestas, aceptara los voto del ultraderechista, Alternativa para Alemana (AfD), para sacar adelante una moción que busca restringir la entrada de demandantes de asilo.

Pese a que el proyecto de ley finalmente ha sido rechazado este viernes, la primera votación provocó un terremoto político y social en Alemania, que el próximo 23 de febrero deberá acudir a las urnas para elegir a su próximo canciller, y generó incertidumbre sobre la vigencia del cordón sanitario que tradicionalmente se ha impuesto a las formaciones de ultraderecha en el país.

"¿Conocen la historia alemana?"

Una de las reacciones que más relevancia ha cobrado, ha sido la de Albrecht Weinberg, un superviviente del Holocausto de 99 años. En una conversación con el diario británico The Guardian, Weinberg, cuyos padres fueron asesinados en Auschwitz, aseguró que planeaba devolver su condecoración de la Orden Federal al Mérito, a modo de protesta tras la aprobación de la moción con el apoyo de la AfD, sobre la que confiesa sentirse "muy molesto". La condecoración le fue otorgada por contribuir a la divulgación del Holocausto en las escuelas.

Weinberg, rememorando el ascenso del Partido Nacional Socialista al poder en 1933, se pregunta: "¿Conocen la historia alemana? ¿Saben entonces cómo algunas personas que se hicieron pasar por demócratas en 1933 abusaron del proceso político legal para llegar al poder?". El anciano reconoce que la votación del pasado miércoles le recordó a "cuando Hitler y el partido nazi lograron llegar al poder por medios legítimos".

Weinberg ha ido más allá, acusado a los políticos de querer "expulsar a todos los que no les gustan", en relación con los inmigrantes y solicitantes de asilo que se verían perjudicados por la norma. "Realmente me pregunto si debería volver a hacer la maleta", confiesa el superviviente del Holocausto a The Guardian.

Merkel carga contra la propuesta

Las críticas a la resolución, que pedía de forma permanente controles fronterizos y el rechazo sin excepciones a los extranjeros indocumentados, también han venido por parte de algunos miembros del partido de centroderecha, Unión Cristiano Demócrata (CDU). El pasado jueves la excanciller alemana Angela Merkel, cargó contra el actuar líder, Friedrich Merz, a través de un comunicado difundido por su oficina.

En el mismo, la alemana aprovechó para recordar a Merz su compromiso a no aprobar medidas con la ayuda de AfD "sería un error dejar de sentirse vinculado a esta propuesta y permitir así por primera vez una mayoría con los votos del AfD en una votación del Bundestag"