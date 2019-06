Tres rusos y un ucraniano, acusados del derribo del vuelo MH17 en Ucrania en 2014

Tres rusos y un ucraniano se enfrentarán a cargos de asesinato en relación con el derribo en julio de 2014 del vuelo de Malaysia Airlines MH17 sobre el este de Ucrania en el que murieron las 298 personas a bordo, en un juicio que comenzará en Países Bajos el próximo mes de marzo, según ha anunciado este miércoles el equipo de investigación.

Sin embargo, lo más probable es que los sospechosos sean juzgados in absentia, ya que Países Bajos ha dicho que Rusia no ha cooperado con la investigación y no se espera que entregue a ninguno de ellos.

El equipo de investigación, encabezado por países Bajos y encargado de identificar a los responsables penales del derribo del avión, ha identificado a los cuatro sospechosos como Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov e Igor Girkin, todos rusos, así como el ucraniano Leonid Jarchenko. Contra todos ellos se han emitido órdenes de arresto internacional.

Según los investigadores, Girkin es un antiguo coronel del FSB que sirvió como ministro de Defensa de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el verano de 2014. Dubinsky fue jefe de la agencia de Inteligencia militar de dicha entidad, mientras que Pulatov fue jefe de otro departamento de la Inteligencia militar de la misma.

En cuanto al ucraniano Jarchenko, era jefe de un batallón de reconocimiento del segundo departamento. Los investigadores quieren pedir al Gobierno ruso que les permita interrogar a los sospechosos, que actualmente se encuentran en Rusia, mientras que Jarchenko se cree que está en su país.

El MH17 fue derribado por un misil mientras sobrevolaba el territorio bajo control de los separatistas prorrusos el 17 de julio de 2014 en el trayecto entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Las 298 personas que viajaban a bordo, en su mayoría holandes, murieron en el siniestro.

El equipo de investigación conjunto creado por Australia, Bélgica, Malasia, Países Bajos y Ucrania determinó que el avión fue derribado por un misil ruso procedente de la 53 Brigada Antiáerea rusa, con base en la ciudad de Kursk.

Este miércoles, los investigadores han señalado que han recabado pruebas suficientes para demostrar que Rusia suministró la lanzadera que se empleó para disparar el misil que derribó el avión.

El año pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó de "terrible tragedia" el derribo del MH17 pero sostuvo que Rusia no era responsable y que hay otras explicaciones de lo que ocurrió. Sin embargo, los gobiernos de Países Bajos y Australia han considerado a Moscú legalmente responsable.

Rusia ha asegurado que no confía en la investigación. "Rusia no ha sido capaz de participar en la investigación pese a expresar su interés desde el principio e intentar unirse a la misma", ha lamentado este miércoles el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Por su parte, el fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, ha dicho desde Kiev que Ucrania intentará detener al ciudadano identificado como sospechoso en el caso, según informa la agencia Interfax Ucrania.

