Trump considera "irrespetuosa" la ausencia de Biden de la coronación de Carlos III

Donald Trump, ex presidente de EE UU y precandidato republicano a las elecciones estadounidenses de 2024, ha entrado ya en campaña mofándose de las capacidades físicas del presidente Joe Biden, a quien también tachó de "incompetente".

"¿Creéis que Biden podría hacer esto? Yo no lo creo", declaró Trump a la prensa tras dar un "drive" de salida este jueves en el campo de golf que posee en el condado de Clare, al oeste de Irlanda, integrado en el lujoso complejo turístico "Trump International Golf Links and Hotel Ireland".

En el segundo día de una visita privada a la isla, el ex mandatario estadounidense, tocado con una gorra roja de "MAGA" (Make America Great Again), salió esta mañana a jugar al golf acompañado por su hijo Eric y agentes del servicio secreto.

Al ser preguntado sobre si podría derrotar al actual inquilino de la Casa Blanca, que opta a la reelección, Trump fue rotundo: "Le podría ganar tres veces".

"Biden no puede dar un golpe de 280 (metros) al centro de la calle, ¿verdad?. Biden no puede ni dar un golpe de 80 al centro de la calle", dijo, al comienzo de una ronda de golf en su campo de 18 hoyos.

Ya en el cuarto hoyo, Trump siguió interactuando con los medios presentes, ante los que presumió de que es capaz de alcanzar desde el "tee" a una distancia de entre "290 y 295" metros.

Y cuando le volvieron a interrogar sobre su sucesor en la presidencia estadounidense, aseguró que Biden es "una persona incompetente".

El expresidente ha aprovechado la ocasión para charlar con su buen amigo Nigel Farage, el expolítico de extrema derecha que impulsó la campaña en favor del Brexit, y de paso intentar minar la reputación de Biden en las islas con una explosiva intervención televisiva.

En la conversación que ambos han mantenido en la cadena de televisión GB News, de tendencia ultra conservadora, Donald Trump ha opinado que la decisión de Biden de no acudir a la coronación de Carlos III, que tendrá lugar en la abadía de Westminster este sábado, es "irrespetuosa" para con el monarca, el pueblo británico y también el estadounidense. "Debería estar aquí representando a nuestro país. Me sorprendió escuchar que no iba a venir", ha manifestado. El empresario parece ignorar que, por tradición, los presidentes estadounidenses no acuden a la coronación de reyes británicos, a fin de subrayar su independencia del antaño poder imperial.

La visita de dos días a Irlanda del político republicano se produce después de que la Justicia estadounidense le haya abierto varias causas, lo que le convierte en el primer ex inquilino de la Casa Blanca imputado en ese país.

Asimismo, su viaje al oeste de Irlanda tiene lugar pocas semanas después de la visita oficial que efectuó a la isla Biden -de origen irlandés- para celebrar el 25º aniversario del acuerdo del Viernes Santo, que puso fin al conflicto.

Tras su llegada ayer al complejo turístico que adquirió en 2014, situado en la localidad costera de Doonbeg, Trump mantuvo reuniones con su plantilla y con clientes empresariales.

La embajada de EE UU en Dublín ha indicado que Trump es ahora un ciudadano privado y explicó que, en línea con la política de actuación respecto a expresidentes, no está implicada en la agenda, si bien aporta agentes sobre el terreno para velar por la seguridad.

La Policía irlandesa (Garda) también ha adoptado medidas de seguridad, aunque el dispositivo es mucho menos visible que el desplegado en la última visita de Trump a Clare en 2019, cuando el entonces presidente se reunió con su colega irlandés Leo Varadkar.