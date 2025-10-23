Trump dice que España no "juega en equipo" en la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a España de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa como el resto de miembros de OTAN. En una intervención en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España", pero confió que el aumento del compromiso español es algo que Rutte, "puede resolver fácilmente".

El mandatario se volvió a referir al acuerdo alcanzado entre la OTAN y España el pasado verano, tras la cumbre del bloque, para dedicar un máximo del 2,1 % de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5 %, impulsado por Trump.Trump aseguró que tiene "un gran relación con los países de la OTAN", después de que en junio acordaran aumentar el gasto en defensa hasta 2030 del 2 % al 5 %, "con la excepción de España".

"Todos los demás están (comprometidos) al 100 %", añadió Trump, quien consideró que el acuerdo de aumento de gasto en defensa en el seno de la OTAN fue "una gran concesión".

En otro orden de cosas, Trump confirmó la cancelación de la reunión prevista con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la capital de Hungría, Budapest, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. "Cancelamos la reunión con Putin. Simplemente no me pareció bien. No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos, así que la cancelé. Pero la tendremos en el futuro", ha afirmado.

Asimismo, ha justificado de nuevo su decisión de no haber accedido a la petición de Kiev de entregarles misiles Tomahawk y ha señalado la complejidad de su uso como una de las razones por las que ha descartado su entrega. "El problema con los Tomahawk, que mucha gente desconoce, es que se necesita un mínimo de seis meses, normalmente un año, para aprender a usarlo. Es sumamente complejo. La única forma de que un Tomahawk sea disparado es que nosotros lo disparemos, y no vamos a hacerlo", ha asegurado.

Trump también ha tenido unas palabras para su homólogo colombiano, Gustavo Petro, del que ha asegurado que es un "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", días después de imputarle ser un "líder del narcotráfico". "Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal", concluyó