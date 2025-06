Trump insiste en haber "destruido" el músculo nuclear de Irán a pesar de polémico informe de inteligencia que contrasta su versión

En una serie de declaraciones que han encendido nuevamente el debate internacional sobre la seguridad nuclear, el presidente de Donald Trump afirmó en las últimas horas que Estados Unidos "hablará con Irán" en los próximos días, con la posibilidad de firmar un acuerdo. Sin embargo, también restó importancia a la necesidad de dicho acuerdo al afirmar que el programa nuclear iraní ya ha sido "destruido" tras los recientes bombardeos liderados por EE UU.

"No me importa si tengo un acuerdo o no", dijo Trump durante una conferencia de prensa en La Haya, donde participa en la cumbre de la OTAN. "Lo único que estaríamos pidiendo es lo que pedíamos antes: que no haya armas nucleares, pero ya destruimos lo nuclear. En otras palabras, está destruido".

El exmandatario agregó que el encuentro con autoridades iraníes "en realidad ya está en marcha" y reiteró que los bombardeos del fin de semana anterior contra tres instalaciones nucleares clave de Irán representaron una "aniquilación total". Estas afirmaciones contrastan directamente con un informe preliminar filtrado de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que sugería que el impacto de los ataques había sido limitado y que Teherán había logrado reubicar parte de su uranio altamente enriquecido antes de la ofensiva.

"No lo sacaron"

"El documento decía que podría haber daños muy graves", afirmó Trump en referencia al informe. "Desde entonces, hemos reunido más inteligencia. También hablamos con personas que han visto el sitio, y el lugar está aniquilado. Creemos que todo lo nuclear estaba allí abajo. No lo sacaron".

El presidente insistió en que el material nuclear iraní no fue trasladado antes del ataque debido a la rapidez de la operación: "Creemos que los golpeamos tan fuerte y tan rápido que no tuvieron tiempo de moverse. Y si supieras cómo es ese material, sabrías que es muy difícil y muy peligroso de mover. Es muy, muy pesado. Y estaban muy abajo... a 30, 35 pisos bajo tierra.

Estas afirmaciones han sido respaldadas públicamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes acompañan a Trump en la cumbre. Hegseth aseguró que "Dado el poder de las 30.000 libras de explosivos y la capacidad de esas municiones, fue devastación bajo Fordo". También descalificó las evaluaciones que sugieren daños limitados: "Cualquier evaluación que diga lo contrario está especulando con otras intenciones. El informe era top secret, preliminar y de baja confianza".

Ambos funcionarios acusaron a los responsables de la filtración del informe de tener una motivación política. Rubio declaró: "Esos filtradores son apuñaladores profesionales. Leen esta información y luego te la presentan de una forma completamente falsa".

Las declaraciones de Trump y sus funcionarios no han pasado desapercibidas en Washington. Varios senadores demócratas, incluyendo a Jeanne Shaheen y Chris Coons, expresaron su preocupación por la falta de claridad y transparencia. "El público estadounidense necesita respuestas sobre lo que realmente está pasando", dijo Shaheen, quien forma parte del Comité de Relaciones Exteriores y del Comité de Servicios Armados del Senado.

La senadora también advirtió que si el programa nuclear iraní no ha sido verdaderamente aniquilado, Estados Unidos debería buscar retomar las negociaciones con Teherán. A su juicio, la retirada del acuerdo nuclear por parte de Trump en su primer mandato contribuyó significativamente a la reciente escalada. "Teherán puede convencerse de que su carrera por conseguir un arma nuclear es aún más importante -dado el ejemplo de Corea del Norte- y hará todo lo posible por lograrlo lo más rápido posible", advirtió.

Mientras tanto, Trump se mostró optimista sobre el estado del alto al fuego alcanzado con Irán, pese a los enfrentamientos registrados el martes. Dijo que había conversado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no continuara con los ataques.

Regresaron los aviones

"Israel regresó ayer", contó. "Estaba muy orgulloso de ellos, porque regresaron. Salieron porque sintieron que había una violación. Y técnicamente tenían razón, pero simplemente no habría salido bien. Y regresaron los aviones".

Comparó el conflicto entre Israel e Irán con "una pelea entre dos niños en el patio del colegio": "Ya tuvieron suficiente. Pelearon con todo. No puedes detenerlos. Déjalos pelear dos o tres minutos. Luego es más fácil calmarlos".

El presidente Trump concluyó sus declaraciones en la OTAN comparando el ataque a Irán con el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. "No quiero usar esos ejemplos, pero esencialmente fue lo mismo que terminó esa guerra", dijo. "Si no hubiéramos destruido eso, ellos estarían peleando ahora mismo".

Pese a sus palabras agresivas, también mostró esperanza sobre una posible normalización de relaciones. "Creo que terminaremos teniendo algún tipo de relación con Irán. He tenido una relación en los últimos cuatro días. Ellos aceptaron el alto al fuego, y fue un acuerdo muy equilibrado. Ambos dijeron: ya es suficiente".