Trump presiona al arquitecto que está haciendo el salón de baile de la Casa Blanca para que sea aún más grande

Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le gusta cómo va a quedar su nueva sala de baile de la Casa Blanca, uno de los proyectos en los que ha puesto más ilusión. El motivo es que, pese al evidente aumento de tamaño, sigue siendo, en su opinión, demasiado pequeña.

Según informa este jueves The Washington Post, Trump se ha enfrentado al arquitecto que eligió para diseñar un nuevo salón de baile de 300 millones de dólares. James McCrery II, nombrado por el presidente en julio, expresó en privado su temor de que la estructura de 8.400 metros cuadrados pudiera eclipsar el edificio principal, de 5.100 metros cuadrados. El ala este de la Casa Blanca fue demolida en su totalidad el mes pasado para hacer espacio.

McCrery no ha criticado públicamente los planes y continúa trabajando en el proyecto, pero le expresó a Trump sus preocupaciones en privado, según The Washington Post.

Desde entonces, el arquitecto ha estado trabajando a buen ritmo para cumplir con los retoques pedidos por el inquilino de la Casa Blanca, que incluyen pavimentar el Jardín de Rosas y revestir el Despacho Oval con oro. Trump también ha propuesto la construcción de un arco al estilo del Arco del Triunfo —conocido en Washington como el Arco de Trump— frente al Cementerio Nacional de Arlington.

Pese a que Trump prometió inicialmente no tocar esa parte del edificio, que ha albergado las oficinas de la primera dama, después decidió una demolición de toda el Ala Este, y lo hizo a toda prisa.