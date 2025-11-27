Ucrania anuncia un acuerdo para producir de forma masiva drones en el Reino Unido

El ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, anunció este jueves la firma de un acuerdo de licencia con una delegación del Reino Unido para que en el futuro se pueda producir "de forma masiva" en ese país el modelo ucraniano de dron interceptor Octopus.

"Se trata de un precedente histórico", escribió Shmigal en Facebook y agregó que permitirá la fabricación en el Reino Unido de un modelo de aparato no tripulado que ha demostrado su efectividad en la lucha contra los drones kamizake Shahed del enemigo.

"Está prevista la producción masiva de interceptores, la cual podría alcanzar varios miles al mes. Los aparatos manufacturados serán transferidos a Ucrania para reforzar la protección de nuestros cielos", aseguró el ministro.

Shmigal agradeció a Reino Unido la cooperación, la confianza demostrada, así como su contribución al fortalecimiento de las defensas aéreas ucranianas.

En septiembre, el Ministerio de Defensa británico había revelado que el programa Octopus se basaba en un diseño ucraniano desarrollado con el apoyo de técnicos y científicos de Reino Unido.

El pasado 14 de noviembre Kiev anunció el inicio de la producción masiva de drones Octopus en Ucrania por parte de tres productores, con el objetivo, de acuerdo con el presidente Volodímir Zelenski, de alcanzar una cifra de 1.000 aparatos al día según se sumaran nuevos fabricantes.