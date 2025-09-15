Ucrania recupera terreno en Sumi y libera otra localidad en la región de Donetsk

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó en su discurso a la nación que el Ejército ucraniano ha logrado avances en la región nororiental de Sumi, donde las tropas continúan acercándose a la frontera con Rusia. De forma paralela, el Primer ‘Corps’ Azov de la Guardia Nacional de Ucrania anunció la liberación de la aldea de Pankivka, ubicada en el frente de Dobropilia y que antes de la guerra contaba con cerca de cien habitantes.

Según el comunicado de Azov, la situación en la zona sigue siendo compleja, ya que el Ejército ruso incrementa sus tropas en el área. La plataforma de seguimiento DeepState confirmó además que las fuerzas rusas lograron pequeños avances en otros tres puntos del frente en la región de Donetsk.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció la toma de la localidad de Olgovskoye, en la provincia de Zaporiyia, como resultado de sus acciones ofensivas. Las autoridades ucranianas no se han pronunciado aún sobre este movimiento.

Zaporiyia es una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Rusia en octubre de 2022, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón. Estas anexiones se suman a la de Crimea en 2014, todas ellas rechazadas por la comunidad internacional.

De acuerdo con la inteligencia británica, en agosto de 2025 Rusia logró capturar entre 450 y 500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, aunque calificó este avance como “un descenso moderado” respecto a los seis meses anteriores. El Ejército ucraniano reportó este lunes un fallo masivo en el servicio de Starlink, la red de Internet por satélite de Space X, que afecta directamente a las comunicaciones en el frente.

Robert Brovdi, jefe de la unidad de drones ucraniana, explicó que el sistema cayó a las 7:28 horas locales y comenzó a recuperarse gradualmente a las 8:02. Según Brovdi, se trató de un “fallo global de Space X”, aunque la compañía de Elon Musk no ha emitido ningún comunicado al respecto.

El servicio de Starlink es crucial para hospitales, escuelas, instituciones civiles y para el propio Ejército ucraniano, ya que gran parte de la infraestructura de comunicaciones del país ha sido destruida por los ataques rusos.

En paralelo, el Estado Mayor ucraniano informó que durante la última jornada Rusia lanzó 84 drones contra distintas regiones del país. Las defensas aéreas lograron derribar 59 aparatos, mientras que otros 25 drones y tres misiles impactaron en trece localidades.

Por el momento, no se han ofrecido cifras sobre víctimas o daños materiales.