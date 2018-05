¿Un conflicto inevitable?

¿Hasta qué punto es probable una guerra en Oriente Medio si EE UU se va del acuerdo nuclear?

No creo que la posibilidad de una guerra tenga mucho que ver con el hecho de que EE UU se retire del acuerdo nuclear con Irán. Hay un riesgo mayor de guerra, pero proviene de la infiltración de Teherán en territorio sirio. Desde el punto de vista israelí, una Siria tomada por los iraníes supone un riesgo tan grande que requiere una acción militar de Israel para evitarlo.

Netanyahu quiere frenar militarmente a Irán ya. ¿Hay consenso en Israel?

Sí. Los israelíes saben muy bien que sólo pueden fiarse de ellos mismos. Hoy tenemos el apoyo de EE UU que no tuvimos durante mucho tiempo, pero no esperamos que los americanos vayan a venir a luchar con nosotros, y mucho menos aún esperamos el apoyo de los europeos.

¿Arabia Saudí se implicaría en un conflicto bélico contra Irán en Siria? ¿Por qué se ha acercado a Israel?

No parece muy probable que Arabia Saudí se implique en una guerra así. Ellos ya tienen su propio conflicto con Irán en territorio yemení. Arabia Saudí reconoce que Israel y ellos tienen los mismos amigos y los mismos enemigos. Los amigos comunes son Egipto, Jordania y Estados Unidos. Y los enemigos comunes son Irán, Siria y los Hermanos Musulmanes. Arabia Saudí ha acabado reconociendo que trabajar al lado de los radicales en Oriente Medio es contraproducente y más peligroso que hacerlo con los enemigos de los radicales.

¿Qué consecuencias militares tendría una guerra entre Israel e Irán?

Irán, a través de Hizbulá, puede causar muchas víctimas en Israel. El resultado inevitable sería la destrucción de Líbano y la base chií que los iraníes han establecido en el Mediterráneo. Una guerra sería peor para Irán. Israel puede asumir un conflicto a gran escala con Irán y Hizbulá. En cambio, Teherán no sólo perdería Líbano, sino que también quedaría muy tocada en su propio territorio. Israel puede infligir un gran daño a los iraníes incluso sin destruir sus instalaciones nucleares. Si no actuamos ahora, Irán tomará la delantera asentándose en Siria. De momento, nosotros tenemos ventaja, pero esto no será siempre así.