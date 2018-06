Venezuela: El drama de una mujer con cáncer de seno muestra la emergencia humanitaria

Debido a la falta de medicamentos en el país sudamericano, la mujer ha visto cómo la enfermedad se ha ido complicando. “Aún no he podido recibir la primera dosis del tratamiento de quimioterapia por no encontrarla en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tampoco la cura me la han podido hacer. Estoy desesperada porque la lesión me está llegado a la barriga. No me quiero morir y pareciera que la indolencia de las autoridades puede ser más fuerte que mis ganas de vivir”, recoge Amnistía Internacional en su portal web.

Salazar debe recibir 10 sesiones de quimioterapia y todas están retrasadas, por ellos solicitará un amparo constitucional. "Tengo que aguantarme el dolor porque no consigo el medicamento. Me da ira la falta de respuesta del gobierno. Están jugando con la vida de seres humanos", declaró Elizabeth a El Nacional.

Venezuela está conmovida con el cáncer de mama de Elizabeth, quien ha recibido donaciones de medicamentos y manifestaciones de apoyo. Tras la difunsión de su caso, según recoge EFE, el marido de Salazar, Luis Rodríguez, no paraba de recibir llamadas de apoyo en su celular en las que le informaban sobre las donaciones realizadas a su cuenta bancaria.

"¡Qué manera de animarlo a uno, de levantarle la moral. Qué maravilla, qué bella es la gente", comenta y añade: "hay un señor que me ofreció: 'yo te traigo para República Dominicana y te curo aquí'", declaró Elizabeth a EFE.

A pesar de ello, aún no ha podido conseguir el Docetaxel, una medicina que era proporcionada por las farmacias de alto costo del estatal Seguro Social, pero ahora no está disponible.

De acuerdo a datos de la agrupación Coalición de Organizaciones por el Derecho a la salud y a la Vida (CodeVida) de Venezuela, en el país no existen unos 31 fármacos para tratar el cáncer que afecta a unas 55 000 personas. Además, unos 300 000 venezolanos tiene alguna condición de salud crónica.

Para Francisco Valencia, director de CodeVida, el caso de Elizabeth es apenas "una pequeña muestra" de lo que ocurre en Venezuela en materia de salud.