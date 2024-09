Ver la vida en blanco y negro: así es la única isla del mundo en la que parte de su población tiene este problema

En nuestro planeta existen islas y archipiélagos que son desconocidas para el ser humano. Y no precisamente porque no hayan sido descubiertos, sino porque no atraen tanto turismo o porque apenas están habitadas. Asimismo, cada uno de estos territorios cuentan con peculiaridades que le hacen ser únicos. Como es el caso de Pingelap, una isla en los entresijos del Océano Pacífico en el que parte de su población solo puede ver en blanco y negro, con la ausencia del color.

Pingelap es una isla que forma parte de los Estados Federados de Micronesia. Está unida gracias a un sistema de arrecifes a las otras dos islas que componen esta región, Sukoru y Daekae, aunque Pingelap es la única de las tres que se encuentra actualmente habitada.

La historia de este lugar es tan curiosa como terrible. Corría el año 1780 cuando un tifón arrasó con la isla, acabando con la vida de alrededor de un 90% de la población. A esto le siguieron años de hambrunas y una elevada mortandad, y tras la crisis solo se pudieron salvar veinte personas.

El pequeño grupo de supervivientes tuvo que repoblar la isla, y según estudios científicos, entre los fundadores se encontraba Nahnmwarki Mwanenised, el que fuera en aquel entonces líder de la tribu y que contaba con un gen recesivo que causa la acromatopsia.

Mwanenised fue el "culpable" de que la isla de Pingelap sea conocida con este hecho peculiar. También conocida como "daltonismo total", esta es una enfermedad extraña que impide distinguir los colores y provoca que solo se pueda ver en blanco y negro. Se trata de un trastorno hereditario de la retina el cual solo afecta a una de cada 30.000 personas en el mundo.

A día de hoy, la isla cuenta con unos 250 habitantes, pero un diez por ciento posee dicha enfermedad. Y es que la isla también estaba marcada por dos factores: su asilamiento en medio del Pacífico, que le hacía estar lejos de cualquier otra civilización, y la negativa a casarse con personas extranjeras, ya que en la tribu estaba mal visto.

Así, parte de la población solo puede ver en blanco y negro por la condición genética del que fuera líder de la tribu, pues su condición se fue extendiendo de generación en generación entre los residentes de la isla.

Pero esto no afecta en el día a día de los ciudadanos, pues con el tiempo, se fueron adaptando a una cultura y un estilo de vida marcados por la acromatopsia. Los habitantes de la isla de Pingelap suelen utilizar estructuras para protegerse de la luz solar intensa y desarrollan estrategias de supervivencia en un entorno diferente para ellos.