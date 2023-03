Vídeo: cinco policías disparan a bocajarro a un conductor que se negó a identificarse

La policía de Farmington, Utah, en Estados Unidos, ha publicado imágenes de la cámara corporal de varios agentes en las que se ve cómo cinco policías matan a un joven de 25 años dentro de un coche en un control de tráfico rutinario la pasada semana. La víctima, Chase Allan, fue abatido cuando los agentes vieron que el conductor se agachaba dentro del vehículo ya que temían que éste fuera a sacar una pistola.

El video, editado con las imágenes de diferentes cámaras corporales de los policías, muestra el coche de los agentes tras el BMW de Chase Allan. El conductor abre la ventana mientras sostiene un teléfono móvil y escucha al agente: "La razón por la que le hemos parado es que su vehículo no está registrado", le dice el agente al conductor. "No necesito registrarme y no respondo preguntas", reacciona Allan. En ese momento, el policía solicita refuerzos y se enzarza en una discusión mientras le pide la identificación: "Entiendo lo que está diciendo", responde el oficial. "Pero está legalmente obligado a identificarse".

Después llegan otros policías y le informan de que si no sale del coche romperán su ventana y lo sacarán por la fuerza. Tras varios minutos de conversación, Allen le da su pasaporte para que pueda identificarle. Cuando le piden que se baje y salga del coche, vuelve a decir que no, a lo que los agentes responden con un forcejeo de la puerta y le intentan sacar mientras gritan que el joven lleva una pistola. Es entonces cuando recibe varios tiros que terminan con su vida en el acto.

El incidente ya se está investigando como un nuevo posible caso de abuso policial en Estados Unidos. El portavoz de la policía ha asegurado en rueda de prensa que cree que los oficiales actuaron de manera razonable al usar la fuerza y la familia de Allan denuncia que el asesinato ha sido brutal y que todavía no se les ha explicado de forma clara cómo ocurrió todo