Vietnam: segundo acto entre Trump y Kim Jong Un

- Tal y como se esperaba, Donald Trump anunció ayer su próxima reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Al contrario que la primera vez, en la que el misterio rodeó un encuentro que a punto estuvo varias veces de suspenderse, el magnate, haciendo alarde de haber sido el único presidente norteamericano en reunirse con su homólogo norcoreano, dijo que se encontrarán los próximos 27 y 28 de febrero en Vietnam.

«Si yo no hubiera sido elegido, ahora mismo, en mi opinión, estaríamos en una tremenda guerra con Corea del Norte», advirtió. Sin embargo, esa presunción no ha venido acompañada de medidas concretas para lograr la desnuclearización del régimen Juche, principal escollo a salvar en las negociaciones bilaterales. Si bien en el encuentro de junio en Singapur los dos mandatarios se comprometieron con este asunto, no se concretó el cómo llevarlo a cabo.

Hasta la fecha, Pyongyang ha dado algunos pasos al respecto con la voladura de su sitio de ensayos nucleares de Punggye Ri o el desmantelamiento de su rampa de lanzamiento de misiles de Sohae. A ojos de Washington no han sido suficientes y, por ello, no ha levantado las sanciones económicas impuestas al reino Ermitaño, asunto que Kim considera indispensable para que ambas naciones trabajen en la misma dirección. Por eso, esta segunda cumbre es la que podría –o debería, para los analistas– servir para fijar los pasos a seguir por ambos países con ese fin. La tarea no será fácil, ya que hace solo unos días, un informe de especialistas de Naciones Unidas aseguraba que Pyongyang conserva «intactas» sus capacidades nucleares y balísticas y que incluso podría haberlas aumentado. En él también se afirmaba que oculta sus armas atómicas en instalaciones civiles para minimizar el posible impacto de un bombardeo norteamericano.

Con estas cartas sobre la mesa, el enviado para Corea del Norte, Stephen Biegun, que llegó este miércoles a Pyongyang para encontrarse con su homólogo, Kim Hyok Chol, trabajará para fijar la agenda de la reunión. Lo hará con la opción de que Estados Unidos acepte la propuesta norcoreana de una desnucleración por fases. Según dijo la semana pasada, «estamos dispuestos a seguir –simultáneamente y en paralelo– todos los compromisos que nuestros líderes hicieron en su declaración conjunta en Singapur». Sean cuales sean los asuntos concretos a tratar en esas dos jornadas, ayer el portavoz de la presidencia surcoreana, Kim Eui Kyom, celebró el anuncio de la elección de Vietnam y deseó que en esta ocasión ambos países «den un paso adelante en favor de progresos concretos y sustanciales».