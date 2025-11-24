Los yihadistas del Estado Islámico se jactan de haber asesinado a una mujer soldado nigeriana porque "pasaba por allí"

“Pasaba por allí”, como la canción. Los yihadistas del Estado Islámico (Isis, Daesh), con su habitual cinismo criminal, se alegran de haber podido asesinar a una mujer soldado del Ejército nigeriano: “Por la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del Califato detonaron una bomba colocada en la carretera (Kaveri-Kondoga) cuando una mujer soldado nigeriana pasaba por allí, lo que provocó la muerte y heridas a varios de ellos, alabado sea Dios”.

En el balance de los últimos atentados, los cristianos, en cualquier caso, llevan la peor parte:

--Mozambique. Con el apoyo de Alá, los soldados del Califato atacaron el pueblo de Di Mayu en la zona de Muidombi y mataron a cuatro cruzados.

--Mozambique. Con el apoyo de Alá, los soldados del Califato capturaron y masacraron a un cruzado infiel cerca del pueblo de Jakutu en Nambula.

--Mozambique. Con el apoyo de Alá, los soldados del Califato atacaron el pueblo de Najulu en la zona de Irat de Namboula y quemaron una iglesia cruzada, alabado sea Alá.

--Mozambique. Por la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del Califato asaltaron el pueblo de Di Maio en Moydombi y mataron a cuatro cristianos con sus armas, alabado sea Dios.

--Mozambique. Por la gracia de Allah Todopoderoso, los soldados del Califato capturaron y masacraron a un cristiano infiel cerca del pueblo de Nabarari, ubicado en Airat, Namboola, y toda la alabanza es para Allah.

--Mozambique. Por la gracia de Dios Todopoderoso, los soldados del Califato capturaron y masacraron a un cristiano infiel cerca del pueblo de Jakoto en Namboola, alabado sea Dios.