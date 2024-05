Los yihadistas se preguntan cómo llegan hasta ellos los agentes de los servicios de información

“Quiero preguntarles a los hermanos aquí presentes: ¿alguna vez investigaron cómo funcionan los federales en línea? ¿Cómo atrapan a los hermanos y los arrestan?”.

Los terroristas yihadistas, en este caso los del Estado Islámico (Isis, Daesh) están obsesionados por conocer los métodos que utilizan los agentes del los servicios de información para detectarlos en las redes y, en caso de que vayan a pasar a la acción, proceder a su detención. Toman todo tipo de medidas y, sin embargo, tarde o temprano los agentes dan con ellos.

Uno de los usuarios se atreve a dar una respuesta: “Una pequeña sesión informativa para los que se encuentran solos en tierra de los infieles. La mayoría de las personas que son capturadas tienen un mal OPSEC, cometen errores en OPSEC o hablan demasiado. Los dos primeros son obvios, el último no tanto. Si planeas un ataque, NO compartas esa información con nadie en Internet, simplemente hazlo”.

“Si quieres aparecer en Amaq (la agencia de ISIS que difunde las noticias de los atentados) por ejemplo, NO envíes tu compromiso a NADIE, envías tu compromiso sólo a los hermanos de confianza adecuados. Si no tienes tales contactos, si no sabes cómo contactar a los hermanos apropiados, entonces simplemente ataca sin enviar tu promesa. O si no te importa dónde se publicará, en Amaq o no, entonces puedes publicarlo en línea sólo para demostrar que estás del lado del Califato. Y si lo publicas tú mismo, hazlo poco antes del ataque. Y que Allah ayude a los hermanos en tales”.

Insiste: “Y quiero repetirlo nuevamente: no hables demasiado, ni siquiera con otros hermanos en Internet. Las excepciones son los propios muyahidines y los hermanos de confianza conocidos por los muyahidines, en ellos se puede confiar, pero hay que asegurarse de que en realidad sean quienes dicen ser”.

Seguridad Operacional (OPSEC) es un término que se originó en el ejército de los EE. UU. durante la Guerra de Vietnam. Se refiere a la práctica de identificar y proteger la información confidencial para que no quede expuesta a usuarios no autorizados y posibles atacantes.

