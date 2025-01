El ajedrez ha sido durante siglos el juego de mesa más popular en todo el mundo, aunque su origen continúa siendo objeto de debate. Algunas fuentes apuntan a que pude haber nacido en el sudeste asiático y de ahí se extendió al resto del globo, aunque hay quienes aseguran que podría haber surgido en China hace casi dos milenios.

Uno de los mayores atractivos, y a su vez dificultad, del ajedrez, es precisamente la ausencia del azar durante las partidas. Los jugadores deben valerse de su estudio y su intuición para derrotar a su contrincante, sin la ayuda de la fortuna: ingenio contra ingenio. Desde el año 2000, el Comité Olímpico Internacional (COI) incluyó al ajedrez dentro de la lista de deportes, por su fuerte demanda tanto mental como física.

A pesar de haber contado con importantísimas figuras a lo largo de la historia reciente, España sigue sin haber conseguido alzarse campeona mundial de ajedrez. Actualmente, este privilegiado título lo ostenta Gukesh Dommaraju, un joven indio de 18 años que se alzó con la victoria tras haber participado en competiciones internacionales desde niño por su gran nivel.

Tablero de ajedrez Pixabay Stevep Creative Commons

En los muchos siglos de la existencia de este popular pasatiempo, ha dado tiempo para que algunas personas desarrollen retos, acertijos y pasatiempos realmente complejos a partir de sus reglas. Uno de los más conocidos es el llamado 'problema de las N-Reinas', que no debería suponer una gran complicación para los jugadores más avezados, pero puede constituir un verdadero reto para las personas casuales.

'El acertijo de las reinas': un problema de ajedrez que solo los más inteligentes consiguen resolver

Este complejo acertijo es realmente exigente para la mente humana, pero cuando le hemos preguntado por la respuesta exacta a la inteligencia artificial, ha tardado poco más de un segundo en dar con ella con precisión. Para el juego de hoy, les presentamos el famoso 'acertijo de las reinas', un rompecabezas que surgió popularmente a partir de las reglas tradicionales del ajedrez. Como consejo, resulta más sencillo si se ayudan de papel y boli para representarlo.

Este problema tiene un planteamiento sencillo, pero la solución no es tan fácil de hallar por mera intuición. Deben colocarse un total de 8 piezas de 'reina' en un tablero de ajedrez estándar (8x8 casillas), haciendo que ninguna de ellas pueda atacar a otra. Recordemos que la ficha de reina puede moverse para atacar cualquier número de casillas y en las tres direcciones: horizontal, vertical y diagonal.

Resolver este acertijo puede llevar gran cantidad de tiempo y múltiples intentos, por lo que se recomienda tomar varias hojas de papel hasta dar con la solución. El método de ensayo y error puede ser un camino, pero implica explorar demasiadas combinaciones. La inteligencia artificial, sin embargo, ha dado con una de las composiciones posibles en menos de un suspiro. Traten de resolverlo ustedes mismos y a continuación les compartiremos la solución.

Robot jugando al ajedrez Dreamstime

Solución:

Una de las posibles combinaciones para resolver el 'acertijo de las reinas' es colocar cada una de ellas en las siguientes posiciones:

Fila 1, Columna 1.

Fila 2, Columna 5.

Fila 3, Columna 8.

Fila 4, Columna 6.

Fila 5, Columna 3.

Fila 6, Columna 7.

Fila 7, Columna 2.

Fila 8, Columna 4.

Solución ajedrez Chess.com

El acertijo de las N reinas fue formulado por el matemático Franz Nauck en 1850, aunque el problema se hizo popular después de ser trabajado por Maxime Bôcher, quien lo exploró más a fondo en 1893. Bôcher fue un matemático estadounidense que se interesó por las soluciones algebraicas y combinatorias a este tipo de problemas.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.