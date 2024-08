Test de personalidad: ¿Qué tipos de labios tienes? Esto es lo que dicen sobre tu carácter

Si se para uno a enumerar todos los usos que le da al día a sus labios, se dará cuenta de que son una de las partes del cuerpo que utiliza. Ya sea para comer, hablar, besar, tocar la trompeta o mantenerlos cerrados para guardar un secreto, nuestros labios son uno de los componentes más expresivos y útiles que poseemos los seres humanos, y los hay de todos los tamaños y colores.

Nuestra especie es social, y ha ido desarrollando cada vez una mejor capacidad de expresión a lo largo de la historia. Tan solo en la cara, tenemos al menos 43 músculos diferentes. Esto da cuenta de la importancia de la comunicación no verbal para la supervivencia y las relaciones humanas. Las personas somos capaces de detectar muchos signos ocultos en los labios de los demás, por lo que es fundamental saber qué suelen querer decir.

Test de personalidad Qué dicen tus labios sobre tu forma de ser

Para el juego de hoy, deberán se sinceros consigo mismos y tratar de identificar cuál de los siguientes nueve tipos de labios de la imagen que les mostraremos a continuación se asemejan más a los suyos. Cada uno constituye un arquetipo de la personalidad.

Ahora que ya tienen uno de estos modelos en mente, es momento de pasar a conocer qué dice sobre la forma de ser de cada uno esta parte del cuerpo tan expresiva y que da tanto de que hablar, nunca mejor dicho.

Labio superior más fino

Suele asociarse con personas a las que le gusta hablar, y que poseen grandes dotes de comunicación. No es solo que sepan expresarse, sino que también conocen cómo hacerse escuchar por los demás. Con frecuencia, se acaban convirtiendo en el centro de atención sin pretenderlo.

Labio inferior más fino

Estas personas suelen destacar por su astucia, tienden a ser caracteres despiertos y 'pillos'. Su forma de ser les hace saber conducir las conversaciones hacia los temas de debate que más les interesan a ellos. Aunque se puede decir que sean egoístas, sí que piensan demasiado desde su prisma personal.

Labios gruesos

Aunque comúnmente se les ha atribuido dotes para la sensualidad, esta se confunde con el poder de atracción en general. Las personas con esta clase de labios nos suelen parecer más amables por meras cuestiones físicas e inconscientes. Tienden a resultar agradables y a concedérsele el beneficio de la duda a todo cuanto digan.

Labios ovalados

Estas personas normalmente destacan por su intuición social, por saber leer los ritmos y todo aquello que se dice sin utilizar la palabra. Suelen ser caracteres diplomáticos que buscan evitar conflictos y abogan por dulcificar los tratos.

Labios caídos

Se les suele asociar con la sabiduría y la capacidad de decisión razonable. Es decir, son personas que tienden a actuar en base a su experiencia y su conocimiento, y no tanto por impulsividad o por despecho.

Labios asimétricos

Siempre se coincide en que ésta clase de labios son una manifestación corporal de la imaginación y la originalidad de la persona. Son caracteres sorprendentes, cambiantes y con gran poder de innovación y pensamiento intuitivo.

Labios pequeños

Por norma general, se suelen dar en personas a las que no les gusta hablar demasiado. No por timidez o ansiedad social, sino por simple preferencia. Gustan más de callar y esperar el momento idóneo para intervenir en una conversación, lo que les libra en muchas ocasiones de decir algo fuera de lugar.

Labios finos

Se asocia con formas de ser recatadas y que tratan de escoger todo con buen gusto. Sus criterios siempre son exigentes, y suelen ser personas muy perfeccionistas, tanto con ellas mismas como con los demás.

Boca grande

Este tipo de personalidad suele cometer un error bastante común, que no piensan demasiado antes de hablar. No por falta de empatía, sino porque su mente tiende a funcionar tan rápido que necesitan ir soltando información a medida que la procesan.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.