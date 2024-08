Test de personalidad: Avaricioso, retorcido, tímido... descubre cómo eres según la forma en la que te sientas

En los últimos años han saltado a primera plana todos los temas relacionados con salud mental y bienestar personal. Sin embargo, un aspecto que seguimos dejando obligado, a pesar de las campañas que se lanzan cada año en los centros de enseñanza, es la 'higiene postural'. Acostumbrarse a mantener una postura correcta desde pequeños contribuye a tener una mejor salud en el futuro.

Adquiriendo el hábito de sentarse en la silla o tumbarse en la cama de forma correcta, evitaremos en el futuro muchas dolencias y condiciones relacionadas con problemas de huesos, músculos o articulaciones. Nuestro cuerpo, como cualquier otro material, si no se deja en una buena posición, tiende a atrofiarse y deformarse.

Test de personalidad: Esto dice sobre ti la forma en la que te sientas

Para el juego de hoy, deberán ser sinceros y contestar con honestidad a la siguiente cuestión. En la imagen que se les muestra a continuación, están representados los cuatro principales arquetipos de postura que tomamos las personas al sentarnos sobre una silla, sillón o taburete. Fíjense bien e identifiquen cuál se parece más a la que ponen ustedes.

Test de personalidad sentarse PINTEREST (diapordiamesupero.com)

Ahora que ya han identificado la postura corporal que más se acerca a la suya, es momento de descubrir qué dice cada forma de sentarse con respecto a la personalidad de cada uno.

A. Piernas combadas hacia dentro

Dejando los problemas fisiológicos a un lado, esta postura la suelen adoptar personas tímidas, que tienden a encerrarse o retrotraerse en sí mismas. Hacer esto gesto de cerrazón con las piernas es un signo de lenguaje no verbal que indica que el sujeto no se siente a gusto e intenta aislarse de los demás.

B. Piernas cruzadas

No es la mejor manera de mantener una buena higiene postural, y suele ser un síntoma de un carácter alegre y despreocupado. A veces, este tipo de persona cae relativamente en la falta de disciplina o en un 'no saber estar'. Les cuesta concentrarse y 'no se están quietos' en el asiento, son personalidades impulsivas.

C. Piernas muy abiertas

Algunas personas lo han llamado también 'manspreading'. Indica un exceso de confianza en uno mismo, tanto, que se produce un poco de ensimismamiento, llegando a ocupar más espacio del que deberían e incomodando al resto. Tienden a desarrollar un carácter invasivo y poco empático.

4. Piernas abiertas al frente

Es la mejor para mantener una buena higiene postural. Además, suele indicar que la persona es empática, responsable y que tiene una gran capacidad de control y de conocimiento sobre sí misma. Suele darse en caracteres formales y ordenados, con afán e perfeccionismo.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.