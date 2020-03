La emotiva carta de Coke: “Volveremos a salir, pero volveremos menos”

El lateral del Levante ha publicado en sus redes sociales una carta sobre la situación que se está viviendo por culpa del coronavirus. Aunque Coke Andújar ha constatado que no todo va a salir bien, confía en que aprendamos a valorar “lo realmente importante”

La carta de Coke Andújar

“Volveremos a salir, a abrazarnos, a bailar, a viajar, a besar, a mirarnos de cerca...pero volveremos menos, muchos menos de los que hace 15 días nos encerramos en nuestras casas para pelear contra el monstruo invisible. Desgraciadamente NO ‘todo va a salir bien’. Se han ido muchas, demasiadas personas que ni si quiera han podido despedirse de sus familias, como para dar cualquier guerra por ganada. Y mientras otras tantas expuestas porque su labor es curar o trabajar para los demás encima sin los medios necesarios. Pero lo que sí puede salir bien es el sentido de causa común que existe entre todos. Que ese aplauso en el balcón no sea en vano. Pasar más tiempo con nosotros mismos nos haga valorar lo realmente importante y que el mar de sentimientos de estos días que llevamos todos por dentro preocupándonos por los demás no se quede en el olvido para convertirse en el ‘deseo de año nuevo’. Ojalá tengamos la fuerza de ponernos todas las mañanas una sonrisa, pero lo más bonito es que si no ocurre tengamos siempre al de al lado que se la pone por nosotros. Yo me la pongo, porque estoy seguro de que volver, volveremos , pero ojalá sea con una mirada diferente”.