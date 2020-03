Manchester City, Ajax y Leipzig quieren llevarse a Pablo Pérez del Sevilla

El lateral zurdo de 19 años es otra de las perlas de la cantera del equipo andaluz. Pese a no haber debutado todavía con el Sevilla, Pablo Pérez ya tiene a Manchester City, Ajax y Leipzig tras sus pasos, equipos que querrían aprovechar que termina contrato con el conjunto hispalense en 2021 para hacerse con sus servicios este verano.

Según el diario MARCA, el equipo mejor posicionado para cerrar su fichaje, siempre y cuando no renueve con el Sevilla, sería el Ajax, que ya ha contactado con su agencia de representación. Además, el Red Bull Leipzig está dispuesto a tentar a Pablo Pérez para que ponga rumbo a la Bundesliga, mientras que el Manchester City hará lo propio para que pruebe fortuna en la Premier.

Pablo Pérez y Antonio Casas, los canteranos más pretendidos del Sevilla

La lesión de Dembélé ha permitido al Barcelona incorporar un nuevo delantero al primer equipo y también ha pretendido hacer lo propio en su filial ante la lesión de Hiroki Abe. Aunque el elegido para ello era Antonio Casas, el Sevilla se ha negado a que su goleador recalase en el conjunto azulgrana.

El ex del Real Madrid termina contrato con el equipo andaluz al final del presente curso, pese a ello, el Sevilla no pierde la esperanza de renovarle. De lo contrario, Antonio Casas abandonará el club de Nervión a coste cero. Lo hará tras una campaña en la que, de momento, ha anotado 11 goles en 17 encuentros con el Sevilla C.