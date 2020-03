Carriço habla de su sexualidad y de su beso en la boca con Rakitic

El beso en el que se fundieron ambos futbolistas tras proclamarse campeones de la Europa League con el Sevilla en 2014 sigue dando de qué hablar. Tanto es así que Daniel Carriço ha vuelto a ser preguntado por el beso en la boca que se dio con Ivan Rakitc en la última entrevista que ha concedido.

“Tengo mi sexualidad muy bien resuelta, ni le di importancia. Creo que la gente lo tomó más porque también fue contra el Benfica. Como dicen, estaban un poco amargados y tuvieron que descargarse con alguien. Ni él ni yo lo recordamos. Después de 120 minutos de penas agotadas, las festividades son una explosión. Ni siquiera recuerdo el momento. Cuando me dijeron al final que sucedió, no me acordé bien. Pero eso ya pasó. Esto sucedió con varios jugadores en las celebraciones, con el mismo Maradona”, ha dicho el central en Tribuna Express.

Además de hablar del beso a Rakitc, Carriço ha explicado por qué ha abandonado el Sevilla

Daniel Carriço ha abandonado en el mercado invernal el conjunto hispalense, con el que terminaba contrato a final de temporada, para poner rumbo a China de la mano del Wuhan. Cuestionado por el motivo por el que no renovó con el Sevilla, el luso ha señalado: “Estaba a punto de renovar y no llegamos a un acuerdo. Lopetegui transmitió al club que quería que me quedara, que era importante para él y para el equipo. Pero no llegamos a un acuerdo porque quería un contrato de dos años y Sevilla solo me ofreció uno”.