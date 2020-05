Sergio León da un zasca a un aficionado del Betis que quería burlarse de él

El delantero del Levante ha tenido un enganchón con un usuario de Twitter. Después de que Sergio León mostrase su disconformidad con la actitud de algunos ciudadanos por no seguir las normas impuestas por el Gobierno, un aficionado del del Betis le escribió: “Son como tú los domingos, que no sales del calentamiento”.

Sergio León no ha podido contenerse y a respondido a este usuario: “Eso no lo decías el día de copa, el día del derbi, el día del Eibar, el día de Getafe eh”. No obstante, parece que el enganchón entre ambos ha sido en tono de humor. Tanto el delantero se tomó a bien el comentario como el tuitero la respuesta del futbolista de 31 años.

Son como tú los domingos, que no sales del calentamiento. — Angel Suarez (@angelsuarez0409) May 2, 2020

Sergio León, indignado con los que han salido a correr

Aunque normalidad ha presidido las primeras horas en las que los españoles han podido salir a hacer deporte o pasear desde que se decretó hace ya mes y medio el estado de alarma, sí que ha habido alglomeraciones y algunas quejas. Pero ha sido una mañana sin incidencias destacables salvo alguna aglomeración puntual de personas en Barcelona y Madrid resuelta por sus policías municipales.

Algunas de esas aglomeraciones han indignado al futbolista del Levante Sergio León. “Creo que la gente quiere estar encerrada otros 50 días ! ahora resulta que todos hacen deportes cuando no lo hicieron en la vida hulio... en fin esto se nos va de las manos, que poca responsabilidad tienen muchos, seguid saliendo todos juntos vamos”, ha escrito.