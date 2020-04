Aitor Fernández rechaza ofertas de la Premier y de la Serie A

El guardameta de 28 años no descarta renovar con el Levante ni tampoco decantarse por una de las interesantes opciones que le han surgido en la Liga Santander. Lo que no contempla Aitor Fernández es probar fortuna en el extranjero.

Es por ello por lo que el vasco ha rechazado ofertas de la Premier League y de la Serie A según señala Estadio Deportivo. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés de Athletic, Real Sociedad y Betis por Aitor Fernández, ahora es el Sevilla el que se ha sumado a la puja por Aitor Fernández, que tiene una cláusula de 30 millones de euros con el Levante.

El Sevilla, último equipo de la Liga Santander que se ha sumado a la puja por Aitor Fernández

Vackík termina contrato en 2021 y el conjunto hispalense no tiene previsto renovarle. Así pues, el Sevilla podría venderle este verano. Además, no ejercerá la opción de compra de 4 millones de euros que tiene sobre Bono. El equipo andaluz está dispuesto a hacer una importante inversión por un nuevo portero y Aitor Fernández gusta a Monchi.

Aitor Fernández, por su parte, no vería con malos ojos renovar con el Levante. Tampoco regresar al País Vasco, o bien de la mano de la Real Sociedad o de su exequipo, el Athletic. "Estoy muy feliz aquí, también mi pareja; me siento orgulloso de la temporada. Que haya clubes interesados en ti dice que tu temporada está siendo buena. En algún momento de mi carrera deportiva, ya que llevo mucho tiempo fuera de casa, me gustaría volver a mi casa. Pero no sé si es el momento o no, habría que valorar muchísimas cosas”, decía recientemente al ser cuestionado por su futuro. Habrá que ver si el Sevilla es capaz de seducir a Aitor Fernández con su propuesta.