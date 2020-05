El Betis va en serio por Brahim Díaz

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el centrocampista de 20 años solo ha disputado 5 partidos con el Real Madrid en el presente curso, por lo que todo parece indicar que abandonará el conjunto blanco a final de temporada pese a que se negó a ello en el mercado invernal. Si bien cuatro equipos de la Liga Santander solicitarán su cesión, el gran favorito para hacerse con sus servicios sería el Betis. También el Borussia Dortmund estaría bien posicionado para ofrecerle acomodo.

Los rivales del Betis en la Liga en la puja por Brahim Díaz

Getafe, Leganés y Espanyol serían otros de los equipos dispuestos a solicitar al Real Madrid la cesión de Brahim Díaz. No obstante, las opciones de estos dos últimos clubes dependerán de su permanencia en Primera División. A su vez, la opción del Getafe podría ganar enteros respecto a la del Betis si el conjunto azulón se clasifica para disputar competiciones europeas y el equipo andaluz no.

Cabe señalar que el Getafe ya estuvo cerca de fichar a Brahim Díaz en el mercado invernal: “Sí, le he vuelto a pedir a Florentino la cesión de Brahim. Ya lo hicimos en su día y lo he vuelto a hacer hoy, porque además es un jugador que al entrenador le gusta. Por el Madrid no habría problema y podría ser, pero parece que el jugador por ahora no quiere salir del Madrid así que vamos a ver. Pero sí, es un jugador que nos gusta”, decía su presidente. Ángel Torres reconocía así que, pese a que el Real Madrid estaba abierto a ello, fue el propio Brahim Díaz el que se negó a abandonar el cuadro merengue en el mercado invernal.