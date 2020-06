El Athletic quiere reforzar su portería fichando a Aitor Fernández

Iago Herrerín no seguirá en el conjunto vasco la próxima temporada y la cláusula de Unai Simón, que es de 50 millones de euros, hacen que varios equipos amenacen su continuidad. Por todo ello, el Athletic peina el mercado en busca de un nuevo portero y todo parece indicar que el elegido es Aitor Fernández.

Así lo asegura la Cadena COPE, que señala que aunque el guardameta de 29 años tiene una cláusula de 30 millones de euros con el Levante, en San Mamés están dispuestos a hacer un esfuerzo por él. Cuestionado por su posible regreso al Athletic recientemente, Aitor Fernández señalaba: “Estoy muy feliz aquí, también mi pareja; me siento orgulloso de la temporada. Que haya clubes interesados en ti dice que tu temporada está siendo buena. En algún momento de mi carrera deportiva, ya que llevo mucho tiempo fuera de casa, me gustaría volver a mi casa. Pero no sé si es el momento o no, habría que valorar muchísimas cosas”.

Serantes es la alternativa del Athletic a Aitor Fernández

El que no se mostraba tan abierto a ello es Jon Ander Serantes, la gran alternativa del Athletic a Aitor Fernández: “En el Athletic últimamente han pasado muchas cosas en la portería. También Bilbao y el Athletic son mi casa. He pasado muchos años allí. Me formaron como futbolista en el Barakaldo y como persona me dieron muchísimo. Me educaron, me dieron la opción de estudiar… solo puedo agradecerles todos esos… A ver, es que yo no volvería por volver. Aunque fuese el Athletic. Si se da la situación, si fuese algo en lo que todos estuviéramos de acuerdo, pues encantadísimo, pero igual al Athletic que al Leganés. Pero es lo de antes: estoy muy contento aquí. No haría esfuerzos por ir a ninguna parte…”. Y es que, aunque el fichaje de Serantes resultaría mucho más asequible para el Athletic, éste es feliz en el Avispa Fukuoka.