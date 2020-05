Jon Ander Serantes no ve claro su regreso al Athletic

El guardameta de 30 años, que actualmente milita en el Avispa Fukuoka, es una de las opciones que maneja el conjunto vasco para cubrir la posible salida de Iago Herrerín en verano. No obstante, Jon Ander Serantes pone condiciones para regresar al Athletic ya que es feliz en su actual equipo.

Jon Ander Serantes pone condiciones para volver al Athletic

“En el Athletic últimamente han pasado muchas cosas en la portería. También Bilbao y el Athletic son mi casa. He pasado muchos años allí. Me formaron como futbolista en el Barakaldo y como persona me dieron muchísimo. Me educaron, me dieron la opción de estudiar… solo puedo agradecerles todos esos… A ver, es que yo no volvería por volver. Aunque fuese el Athletic. Si se da la situación, si fuese algo en lo que todos estuviéramos de acuerdo, pues encantadísimo, pero igual al Athletic que al Leganés. Pero es lo de antes: estoy muy contento aquí. No haría esfuerzos por ir a ninguna parte…”, ha dicho Jon Ander Serantes en el diario AS.

Sobre su posible regreso al Leganés, el guardameta ha comentado: “No lo sé… en Leganés pasé unos años maravillosos. Aunque saliera por la puerta de atrás, me siento muy querido allí, por el club. Y la afición… ni te cuento… Todavía hablo con muchos de ellos. ¿Volver? Encantado, sí… pero es que todo lo que me faltaba allí lo tengo ahora aquí. Estabilidad deportiva, personalmente vivo genial, es un país maravilloso y disfruto mucho. Ahora no me lo planteo”.