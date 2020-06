Diego Carlos podría ser el sustituto de Lucas en el Bayern de Múnich

El conjunto alemán quiere recuperar la inversión que realizó el pasado verano por el defensor y usar ese dinero para fichar al central del Sevilla. Diego Carlos se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga Santander y el Bayern de Múnich está dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico por él.

Y es que, pese a la crisis económica que ha desatado el coronavirus, el Sevilla se remitirá a la cláusula de 75 millones en la que tiene tasado al brasileño. Para hacer frente a dicha cantidad, el Bayern de Múnich negocia con el PSG el traspaso de Lucas Hernández, por el que espera recuperar los 80 millones que pagó por él al Atlético de Madrid.

Además de con el Bayern de Múnich, Diego Carlos ha sido relacionado con el Real Madrid y también con el Liverpool. En el caso del conjunto inglés, Jürgen Klopp ve al defensor como la pareja ideal de Van Dijk.

¿Conseguirá sacar el Bayern de Múnich a Diego Carlos del Sevilla?

“Estoy muy contento en Sevilla, muy bien. Me gusta mucho Sevilla, como ciudad, como club...”, aseguraba recientemente el defensor. Preguntado por su futuro, Diego Carlos señalaba: “Hay mucha gente que habla de cosas que hasta ahora no son verdad. No me ha llegado nada. Estoy muy centrado en el Sevilla que es mi equipo. Estoy concentrado en el Sevilla hasta el último día que esté aquí, donde estoy muy contento. Hasta ahora no puedo decir nada más al respecto, de si me voy o no, pues hasta ahora no pasó nada. No ha aparecido nada para mí y mi pensamiento sólo es el Sevilla hasta final de temporada”.