El Villarreal se retira de la puja por Rui Silva y se lanza a por Emiliano Martínez

Tras ofrecer 7 millones por el guardameta luso, y al ver como el Granada se remitía a su cláusula de 15 millones de euros, el submarino amarillo ha renunciado al fichaje de Rui Silva. Ahora, a quien quiere llevar Unai Emery al Villarreal es a Emiliano Martínez, con el que coincidió en el Arsenal.

En principio, el portero de 28 años confía en poder tener una oportunidad en el club gunner. No obstante, de no ser así, el Villarreal estaría bien posicionado para hacerse con Emiliano Martínez según The Telegraph.

David Raya, alternativa a Emiliano Martínez para el Villarreal

De no hacerse con el portero del Arsenal, el equipo de Castellón piensa en David Raya, portero de 24 años del Brentford. Pese a haber jugado en la Championship, el catalán solo ha encajado 42 goles en 49 partidos. Tal ha sido su buen hacer con el Brentford que David Raya ha sido relacionado con el Arsenal. Ahora estaría cerca del Villarreal, opción que seduce al portero ya que quiere quiere tener una oportunidad en España. En principio llegaría para ser suplente de Asenjo, aunque David Raya podría jugar la Europa League, un gran escaparate para él. Cabe señalar que si el submarino amarillo busca un nuevo portero es porque ha permitido a Andrés Fernández regresar al Huesca a coste cero pese a que tenía contrato hasta 2021.

De momento, la demarcación que ya ha apuntalado el Villarreal es su centro del campo, donde han llegado Dani Parejo y Francis Coquelin procedentes del Valencia, y Takefusa Kubo procedente del Real Madrid.