El Betis ofrece a Sanabria al Granada para fichar a Rui Silva

El cuadro nazarí, que ha rechazado una oferta del Villarreal de 7 millones por su guardameta, no ha garantizado, ni mucho menos, la continuidad del portugués. El Betis también quiere a Rui Silva pese a haber fichado ya a Claudio Bravo y ha ofrecido a Sanabria al Granada para que rebaje sus pretensiones.

Sanabria podría tener sitio en el Granada

De momento, el equipo andaluz se ha remitido siempre a su cláusula, que es de 15 millones de euros. Según Fichajes.net, el Betis pretende que el Granada acepte una oferta de 4 millones incluyendo en la operación a Sanabria. El cuadro nazarí, por su parte, podría ver con buenos ojos este ofrecimiento ya que, tras el regreso de Carlos Fernández al Sevilla, solo cuenta con Soldado y con Jorge Molina como dos delanteros. El Granada necesita más atacantes para afrontar con garantías LaLiga y la Europa League. En lo que respecta a Sanabria, en su última temporada en el Genoa ha anotado 6 goles en 24 partidos.

El Granada piensa en Dimitrievski como sustituto de Rui Silva

Por si no fuera capaz de retener a Rui Silva en sus filas, el Granada piensa en Stole Dimitrievski como recambio. El guardameta del Rayo Vallecano cuenta con otro pretendiente en Primera División, el Getafe, que también busca un sustituto para Leandro Chichizola. Fiche o no a un nuevo portero, el Granada busca delanteros y su primera opción sigue siendo Carlos Fernández, por el que solicitará nuevamente su cesión al Sevilla siempre que el conjunto hispalense no le traspase al Benfica o al Celta de Vigo, dos clubes con los que negocia actualmente.