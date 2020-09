Desvelan nuevas informaciones de la operación que llevará a Javi Martínez al Athletic

El fichaje del centrocampista de 32 años ha entrado en su recta final. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Javi Martínez ya ha dado el sí al Athletic y está negociando con el Bayer de Múnich el precio que pagará por su traspaso.

Aunque el equipo alemán solicitaba más de 10 millones, la crisis económica que ha propiciado el coronavirus y el hecho de que el navarro termina contrato en 2021 llevará al cuadro bávaro a aceptar una cantidad inferior. Así lo asegura MARCA, que señala que Javi Martínez firmará por dos temporadas con el Athletic con opción de una tercera en función de su rendimiento.

Javi Martínez llevará el ‘2’ en el Athletic

Recientemente, el Bayern de Múnich subía un vídeo con una conversación entre Javi Martínez y Rafinha Alcántara que pasó inadvertida para su community manager. En ella, el centrocampista hablaba de su inminente fichaje por el Athletic. “Me han dejado el '2”, decía. “¡El mítico de Toquero!”, le respondía, entre risas, Thiago Alcántara.

Cuestionado por su futuro, Javi Martínez señalaba hace varias semanas: “Tengo que sentarme a hablar con el Bayern. Acabó en 2021. Estoy preparado para todo. Lo que he vivido aquí ha sido buenísimo. Hay que esperar, porque hay mucha incertidumbre. No sabemos si habrá mercado, si se jugará la Champions... Si tengo que salir, estoy abierto a todo. Mis ideas son todas, cualquier cosa que me llene deportiva y personalmente. Puede ser jugar y vivir en Estados Unidos, en Australia, volver a España... Creo que aún me queda fútbol. ¿El Athletic? En Bilbao viví seis años increíbles. Claro que está ahí”.