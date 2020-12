Koke no descarta el fichaje de Messi por el Atlético de Madrid

El capitán del conjunto rojiblanco ha sido preguntado por la posibilidad de que el argentino siga los pasos de Luis Suárez y recale en el cuadro colchonero el próximo verano. Leo Messi termina contrato con el Barcelona al final del presente curso y será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero. En el Atlético de Madrid ya hablan sobre cómo convencerían al delantero de 33 años tal y como ha reconocido Koke.

“Es bueno ese chico sí, es bueno. Es difícil. Leo ha hecho su carrera en Barcelona, será complicado que salga de allí. ¿Por qué no en el Atlético? A veces hablando con amigos nos reímos mucho y nos preguntamos: ¿Cómo convencerías a Messi para traerlo al Atlético? En lo económico es difícil porque no puedes pagar el sueldo que gana en Barcelona. Tirándole el tema de la Champions, si no tenemos ninguna Champions, a lo mejor. Nunca se sabe. Los jugadores muchas veces nos medimos por el hambre de ganar cosas y cosas que a lo mejor en clubes no se han podido ganar. A lo mejor tirándole así Suárez le pueda convencer. Es fútbol, tenemos una gran plantilla, los jugadores que tenemos son espectaculares y ojalá sea el gran año de la Champions”, ha dicho Koke al ser preguntado por Messi en una entrevista para el diario AS.

Al diferencia de Koke, Cerezo sí ha descartado el fichaje de Messi por el Atlético de Madrid

Anteriormente, el que fue preguntado por la posibilidad de que el argentino recalase en el cuadro colchonero fue su presidente, Enrique Cerezo, que declaró lo siguiente: “Es un jugador del Barcelona. Se le han acumulado una serie de problemas que en una situación normal no le tiene que pasar. El Barça no le va a dejar salir. Su puesto está en el Barça. Cuando las aguas vuelvan a su cauce volverá. Nosotros estamos contentos como estamos ahora. Suárez está con ilusión y con ganas. Messi no tiene sitio en el Atleti porque no tiene ficha”.