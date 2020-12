Xavi y el mensaje cargado de humor negro que le mandó Casillas tras el infarto

Durante su etapa como guardameta del Oporto, el de Móstoles sufrió un infarto en 1 de mayo de 2019 que conmocionó al mundo del fútbol. Xavi Hernández no dudó en contactar con Iker Casillas tal y como ha contado en el cuarto episodio del documental ‘Colgar las alas’, donde ha desvelado cómo fue el mensaje cargado de humor negro con el que éste le respondió.

Ver también La Otra Liga .El Real Madrid encuentra nuevo equipo para Kubo

“Yo le escribí, por el chat de Instagram, al ver que estaba conectado: “Iker, dime solo que estás bien”. Y él me contestó: ‘Pelopo, estaba así’, añadiendo el emoticono de la calavera”, ha dicho Xavi Hernández.

A Iker Casillas le ha costado asimilar como sucedieron las cosas tras el infarto

Sobre el serial, Iker Casillas ha señalado: “Es un documental en el que tengo muchos quebraderos de cabeza, porque me resisto a decir basta y sobre todo a cómo fueron las cosas. No es un proceso en el que afronto mi última temporada y tengo un proceso de asimilación. Fue todo tan radical, que se me hace muy difícil. En los dos últimos años, ya en Oporto, es verdad que miro de reojo mi vida sin fútbol. A día de hoy sigo pensando muchas veces por qué así, pero también tengo que pensar que he tenido mucha suerte. La tuve por cómo pasó todo”.

“Si no puedes perderte esta serie es porque quería que la gente viera que te puedes sobreponer después de que te pase algo así, un infarto o una enfermedad... Es como la pandemia, que afecta a todo el mundo. Yo sufro por no ver a mi abuela ahora que estoy en Madrid o a los amigos. Todos estamos en un momento difícil a nivel humano, pero ojalá que esto no nos haga perder la confianza”, añadía Iker Casillas en su presentación.