Rubi ya suena como posible recambio de Míchel en el Huesca

Aunque el cuadro oscense no se plantea un cambio de técnico ni frente al Alcoyano ni frente al Betis, la continuidad de Míchel podría estar en el aire si no supera con éxito ambos partidos. Tanto es así que Rubi, sin equipo precisamente desde que fuera destituido como entrenador del conjunto verdiblanco, podría ser el recambio de Míchel en el Huesca.

Y es que el equipo es colista de LaLiga Santander con tan solo una victoria en diecisiete partidos. Con tan pobres números, Míchel ha reconocido que teme por su futuro. “Estoy en el mejor momento de mi carrera como entrenador. Tengo soluciones, estos jugadores aportan y las fuerzas las tengo al 200%. La derrota duele, vamos últimos, yo veo al equipo competir y veo a un equipo vivo. Los jugadores se dejan la vida. Es una situación incómoda, a mí me preocupa, pero tengo soluciones. Los malos resultados no me quitan la energía. La posible destitución no es mi preocupación”, decía tras caer derrotado frente al Barcelona en El Alcoraz.

Rubi, el entrenador mejor posicionado si Míchel es cesado por el Huesca

De volver a caer derrotado frente al Betis, o si sigue resistiéndose la victoria al Huesca, el cuadro oscense podría buscar un golpe de efecto a través de un cambio en su banquillo pese a que en el club están contentos con el trabajo de Míchel. De ser así, según Estadio Deportivo, Rubi sería el entrenador mejor posicionado para tomar las riendas del colista de LaLiga Santander, que está a cuatro puntos de la salvación.