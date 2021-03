El twerking de Jesé y Aurah Ruiz que arrasa en Tik Tok

Tras su paso por el PSG, con el que rescindió el contrato hace unos meses, el atacante de 28 años ha recuperado la sonrisa en Segunda División, donde Las Palmas le ha dado una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad también le ha dado Aurah Ruiz, que también ha contribuido en que Jesé Rodríguez haya recuperado la sonrisa. La pareja, muy activa en las redes sociales, acostumbra a compartir con sus seguidores que están en un buen momento. En el último vídeo subido por Aurah Ruiz se puede ver a esta bailando twerking con Jesé Rodríguez. La pareja no ha podido contenerse al escuchar ‘Las nenas’, la última canción de Natti Natasha y su baile ha revolucionado las redes sociales.

Jesé y su regreso a Las Palmas.

Sobre la vuelta de Jesé Rodríguez a Las Palmas hablaba recientemente su técnico, Pepe Mel, que habló de la profesionalidad del canario pese a que las televisiones traten de mostrar otra imagen de él. “Ha llegado con mucha humildad. La idea que puedes tener de él por lo que sale en las televisiones no tiene nada que ver. No lo conocía personalmente, pero desde el Real Madrid y desde el Betis me dijeron que es un chico encantador. Está involucrado y sabe que tiene una oportunidad. Jesé no está en Las Palmas por dinero, sino por recuperar el hambre, por ser un buen jugador. Yo le dije desde el primer momento que quería ayudarle y en mí va a tener un amigo”, decía en rueda de prensa el entrenador madrileño.