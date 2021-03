Abelardo manda un recado a Lucas Pérez al ser preguntado por qué no juega

Abelardo Fernández, entrenador del Alavés, fue “muy claro” cuando fue preguntado por la ausencia de Lucas Pérez en la convocatoria frente al Atlético de Madrid, al señalar que su idea del conjunto vitoriano “es valor, coraje, compromiso y darlo todo y quién no quiere darlo no merece entrar en este equipo”.

“Te voy ser muy claro. No voy a contestar más preguntas sobre ese tema, porque no quiero desviar más ese tema. Mi foco está en mis jugadores. En el Alavés, creo que todos y sobre todo en mi idea, es el valor, el coraje, el compromiso y darlo todo por este club. Quien no quiere darlo pues evidentemente no merece entrar en este equipo”, explicó en la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.

Abelardo ve “muy vivo” al Alavés pese a su última derrota

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, se mostró optimista con las opciones de salvación de su equipo después de caer (1-0) ante el Atlético de Madrid este domingo, al tiempo que sentenció a Lucas Pérez por falta de compromiso.

“Me quedo con el gran partido que ha hecho mi equipo. Ha sido una pena, hemos hecho un gran partido contra el primero. No hemos tenido fortuna en general porque hemos merecido más”, dijo en rueda de prensa después de caer en el Wanda Metropolitano.

El cuadro vasco firmó un buen partido ante el líder e incluso tuvo al menos el empate en el minuto 86 con un penalti que Joselu no acertó a marcar ante Oblak. “El equipo está muy vivo sin duda, no vendo ninguna moto. No estamos teniendo fortuna, no lo quiero achacar a eso. Sacar nuevos jugadores se lo ganan entrenando. Intento hacer lo mejor para el Alavés”, afirmó.