El Valencia se suma al Betis en su interés por Jota Peleteiro

El atacante de 29 años, que sólo firmo hasta final de temporada con el Alavés, equipo con el que no tiene intención de renovar, está siendo tentado por varios clubes, que pretenden ofrecerle acomodo a coste cero de cara al siguiente curso. Si ya en diciembre hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Betis por Jota Peleteiro, ahora es el Valencia el que también suspira por su fichaje.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que la del conjunto che podría ser una opción atractiva para él si el Príncipe de Johor desembarca en la capital del Turia con un nuevo proyecto. No obstante, podría ser más atractiva para Jota Peleteiro la propuesta del Betis que la del Valencia si el equipo andaluz se clasificar para disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Las palabras de Jota Peleteiro que animan a Valencia y Betis a intentar su fichaje

Hace varias semanas, el futbolista, al ser preguntado por su futuro, comentaba: “He estado muy contento en Vitoria desde el principio. El club me ha abierto sus puertas y me ha propuesto continuar aquí, pero a mí me gusta ser siempre claro. Me han llegado propuestas muy interesantes futbolísticamente. Siendo sinceros, es complicado que pueda renovar aquí”.

“La decisión todavía no está tomada, porque la vida cambia, pero sí que está meditada”, agregaba Jota Peleteiro animando a los equipos a pujar por él. “Lo que más me importa es el proyecto, entre las ofertas que hemos tenido está bastante meditado por dónde van a ir los tiros”. “Soy mucho de guiarme por mis sensaciones, por lo que me pide el cuerpo. No fue un verano fácil, cuesta dejar la Premier, pero me apetecía hacer un pequeño cambio y disfrutar de esta temporada. Cuando me habló el Alavés, en una tarde tomé la decisión de jugar con ellos”, concluía.