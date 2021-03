Lola, de La Isla de las Tentaciones, enamorada de un futbolista

La joven de 24 años, que ha sido una de las protagonistas del reality de Mediaset, ha encontrado el amor fura de La Isla de las Tentaciones. Según se ha filtrado, Lola está con Iván Rubio, un futbolista de 27 años.

Iván Rubio ha jugado esta temporada en el Benidorm, club de Segunda B que prescindió de sus servicios el pasado 6 de enero, por lo que ahora se encuentra actualmente sin equipo. El futbolista es muy activo en sus redes sociales, especialmente en TikTok, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.

“Inventé un baile con una música, muy sencillo porque yo soy muy antirítmico, y empezaron a repetirlo muchas personas. Y de repente vi que personajes famosos grababan sus vídeos con mi baile, llegó a Sudamérica…y el número de reproducciones y seguidores no paró de subir. Yo no buscaba nada, me vino de sorpresa, y ya tengo casi 500.000 que me siguen”, decía el futbolista en una entrevista reciente.

📝 ℂ𝕆𝕄𝕌ℕ𝕀ℂ𝔸𝔻𝕆 𝕆𝔽𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃



El CF Benidorm informa que los futbolistas Ivan Rubio y Miguel Roma dejan de formar parte de la plantilla del primer equipo para la temporada 20/21. pic.twitter.com/Fu1DnUyoW2 — CF BENIDORM (@RCFBenidorm) January 6, 2021

La trayectoria como futbolista del nuevo novio de Lola

El nuevo novio de Lola, de La Isla de las Tentaciones, es natural de Benidorm, que es donde empezó a jugar al fútbol. Iván Rubio comenzó en el Rayo Levante y luego ha pasado por La Nucía, en el Polop y en el Pego.

Lola lleva ya con él siete meses y, aunque no puede anunciarlo hasta que termine La Isla de las Tentaciones, ya ha escrito un mensaje a Iván Rubio en su Instagram: “Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor”.