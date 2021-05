Lola Ortiz recuerda al fallecido Luis Ojeda con un emotivo mensaje

La ex de Mujeres y Hombres y Viceversa, que también pasó por Supervivientes, ha vuelto a usar sus redes sociales para enviar un mensaje a Luis Ojeda. El exfutbolista de Las Palmas , que era la pareja de Lola Ortiz, fallecía días atrás a los 20 años de edad.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Sara Carbonero y la prima de Casillas reaccionan a la última publicación de Iker

“Te echo muchísimo de menos Luis. Tengo tus ojos y tu sonrisa clavada en mi mente. Siempre tan amable, buena persona y pendiente de ayudar a los demás. Eras especial. Lo mejor que me había pasado en la vida. Contigo todo ha sido increíble desde el principio”, ha comenzado diciendo la joven de 30 años en Instagram

“Tú y yo no solo éramos novios, éramos amigos y compañeros”, ha continuado Lola Ortiz. “Siempre vas a estar en mi corazón, en mis pensamientos, en mi hogar y en donde yo esté, tú estarás. Me hubiera encantado estar toda una vida contigo. El poco tiempo que estuvimos juntos, significó mucho, pero mucho. Me has enseñado más de lo que crees. Me has enseñado a amar de verdad”, finalizaba su mensaje a Luis Ojeda

Lola Ortiz ya había escrito anteriormente a Luis Ojeda

“Te echo mucho de menos Luis. No soporto la idea de no volver a ver a verte nunca más. No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado”, fue el primer mensaje de Lola Ortiz tras la muerte de Luis Ojeda

“Sé que muchos están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con todo mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias familia por todos los mensajes”, añadía.