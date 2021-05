Mendilibar habla sobre su futuro en el Eibar

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, afirmó que todavía no ha tomado la decisión de continuar o no en el club y que, en este aspecto, no cree que será “decisivo” lo que ocurra al final de la temporada.

“Este es el sexto año que estoy aquí”, dijo Mendilibar, “y los seis años que he estado hemos hecho igual. Hasta no ver lo que puede pasar, no hemos tomado esa decisión y tampoco creo que este año vaya a ser decisivo lo que pase al final. Nos quedemos o no nos quedemos, pueden pasar muchas cosas en quince días que quedan de fútbol, pero vamos a esperar un poco”.

Mendilibar tiene la vista puesta en el Getafe del que ha afirmado, en la rueda de prensa previa a la jornada, que es un equipo que compite bien “en todos los aspectos” y que el Eibar tiene que mostrarse tan “tranquilo” como ellos para poder “competir” en igualdad.

El técnico vasco opinó que los madrileños no han cambiado mucho esta temporada respecto a otras anteriores, sino que tal vez han estado “menos acertados” que otras campañas de cara al gol, ya que sus tres delanteros metían entre todos cerca de 30 tantos y este año les está costando más “hacer goles”.

La victoria cosechada en Ipurua contra el Alavés ha elevado la moral del Eibar, ya que les ha transmitido la “esperanza” de que saben “hacer las cosas” y que pueden “competir” y poner “en dificultades” al rival.

Para ganar en Getafe tratarán de jugar en “campo contrario”, aunque “no va a ser fácil”, y tendrán que “finalizar” las jugadas para no ser sorprendidos a la contra.

El técnico de Zaldibar opinó que para tener posibilidades de victoria tendrán que equilibrar lo que les dicta la cabeza, con lo que pide el corazón y, aunque es consciente de que llevan tiempo sin ganar fuera de casa, estimó que son solo “datos” y que no hay que pensar mucho en ellos, sino centrarse en que al Getafe todavía le falta alguna victoria para poder salvarse.

Valoró la labor realizada por el director técnico Fran Garagarza, que cesa sus funciones en el club el próximo día 30 de junio, y al que no se le ha prorrogado el contrato.

“Es una decisión del club y no tengo nada que decir. Habrán visto que puede ser lo mejor para el club y punto. Nada más agradecer el tiempo que ha estado y el trabajo que ha hecho para el club”, apuntó Mendilibar.