Canciones para plantarle cara al coronavirus: desde Vanesa Martín a Sofía Ellar

Llegó el momento de descubrir Un Canto A La Vida, después de una semana trabajando desde casa queremos enseñaros esta canción con la que nos unimos a la campaña #NuestraMejorVictoria de @cruzrojaesp. El 100% de los beneficios obtenidos irán destinados al Plan Cruz Roja Reponde para combatir este maldito Covid19. Os invito a entrar en la web www.vanesamartin.es/cruzroja donde además de ver el video completo, podréis colaborar con nosotros comprando y compartiendo la canción, y además podréis donar lo que cada uno considere en un link directo a Cruz Roja. Nosotros ya hemos hecho la nuestra! Espero que os emocione este homenaje a nuestros héroes y heroínas tanto como nos hemos emocionado creándolo … por nuestros mayores que fueron jóvenes y erguidos blindando de amor y sabiduría nuestros hogares. Gracias a todo el equipazo que lo ha hecho posible poniendo el corazón sobre la mesa: Gracias @david___santisteban por lanzarte al vacío con esta canción que compusimos juntos!! A los musicazos @jm.popo @josemalasia @rikirivera_ @tonimateosdrummer Al tremendo video de @gema_lozano_cano Mezcla y sonidazo : @oscarclavel.bahia También a la producción el gran #BobBenozzo @anablanc_ @anushhki @WarnerMusicSpain @margarciadepiedra @irenepereda @almusiqueando @Oscar33producciones @Grow.es Y como no a @cruzrojaesp por la labor que está desarrollando! #UnCantoAlaVida #Nuestramejorvictoria #CruzRojaResponde Link en mi bio